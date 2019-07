Overheid kan niet zeggen of antivirus van Kaspersky nog wordt gebruikt

De Nederlandse Rijksoverheid weet niet of er nog beveiligingssoftware van Kaspersky wordt gebruikt. Volgens radioprogramma Reporter is die informatie er niet, volgens de overheid zelf wel. Kaspersky zelf zegt überhaupt niet aan de overheid te leveren.

De overheid zei in een wob -verzoek van NPO Radio 1 Reporter dat het niet duidelijk voor ogen heeft wat de status is van de uitfasering van Kaspersky bij de Rijksoverheid. In een reactie tegen het radioprogramma zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken dat het wél zicht heeft op de situatie, alleen dat het op het moment dat het wob-verzoek werd ingediend nog niets wist. Het ministerie wil niet zeggen wat die status nu is vanwege de staatsveiligheid.

Opvallend is helemaal dat Kaspersky zelf zegt dat de Rijksoverheid helemaal geen gebruik maakt van de software. Dat bevestigt het bedrijf tegenover Tweakers. "We hebben geen contracten voor antivirussoftware afgesloten met de Rijksoverheid", zegt een woordvoerder van het bedrijf. Misschien zijn er samenwerkingen op kleiner niveau, bijvoorbeeld bij gemeenten die zelf software kunnen inkopen of die samenwerken met partners waarvoor Kaspersky andere veiligheidssoftware dan antivirus levert.

Minister Grapperhaus van Justitie & Veiligheid besloot vorig jaar dat de Rijksoverheid geen gebruik meer mocht maken van antivirussoftware van Kaspersky. Het bedrijf komt uit Rusland en het kabinet is bang voor mogelijke spionage vanuit dat land. Grapperhaus erkende dat er geen gevallen van misbruik bekend waren. Volgens Martijn van Lom, general manager bij Kaspersky Lab Benelux en Noord-Europa, is het geen verrassing dat de overheid onduidelijkheid is over de zaak: "Opnieuw geeft minister Grapperhaus geen helderheid. Dat is ook onze ervaring in deze zaak."