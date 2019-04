'Malware die in Asus-updatetool werd gevonden trof ook gamebedrijven'

De malware die vorige maand op Asus-computers werd gevonden, is ook verspreid via Aziatische gameontwikkelaars en ict-bedrijven. Dat zegt beveiligingsbedrijf Kaspersky, dat de malware analyseerde.

Kaspersky vond nieuwe vormen van malware die veel overeenkomsten vertonen met de malware die eerder dit jaar op Asus-computers werd aangetroffen. In maart ontdekten onderzoekers dat malware met de bijnaam ShadowHammer op Asus-laptops was terechtgekomen doordat certificaten van het bedrijf waren overgenomen. Kaspersky zegt dat de nu gevonden malware veel op die aanval lijkt.

De nieuwe malware zoekt ook naar specifieke configuraties en mac-adressen, en als die niet worden gevonden, kijkt de malware niet verder. Het is nog niet bekend wat de malware exact doet. Er zijn ook andere aanwijzingen dat de malwarevormen op elkaar lijken. Zo zouden ze in beide gevallen dezelfde algoritmes gebruiken om een hash te berekenen. Volgens Kaspersky hebben sommige methodes die worden gebruikt, ook overeenkomsten met de aanval op CCleaner in 2017.

Kaspersky vond de malware in games van een Thais bedrijf, genaamd Electronics Extreme, dat bekend is van de zombieshooter Infestation. Ook het Zuid-Koreaanse Zepetto werd getroffen. Dat is de uitgever van een andere shooter, genaamd PointBlank. Ook zouden nog andere bedrijven zijn geïnfecteerd, maar Kaspersky noemt die niet publiekelijk, omdat ze zelf nog niet hebben gereageerd.

ShadowHammer werd verspreid via een zogeheten supplychainaanval, waarbij één bedrijf wordt geïnfecteerd en de geïnfecteerde software doorstuurt naar klanten of gebruikers. Het virus werd in het geval van Asus via een updatetool verspreid. Bij de nieuwe malwaregevallen werd gestolen broncode van Infestation gebruikt om een geïnfecteerde kopie van de game te maken en verder te verspreiden. Tijdens de aanval wordt gebruikgemaakt van vervalste veiligheidscertificaten, waardoor de updates met malware erin legitiem lijken.