Internationale opsporingsdiensten ontmantelen netwerk achter GozNym-bankmalware

Opsporingsdiensten uit verschillende Europese landen hebben een bende malwareverspreiders aangepakt. De groep gebruikte de GozNym-banktrojan om meer dan honderd miljoen dollar te stelen van meer dan 41.000 slachtoffers. De malware trof vooral bedrijven en banken.

Aan de actie deden opsporingsdiensten uit verschillende Oost-Europese landen zoals Bulgarije, Moldavië en Oekraïne mee. Ook waren Duitsland, de Verenigde Staten en Georgië betrokken bij de actie. Die werd gecoördineerd door Europol, dat vanmiddag met details kwam. Tien van de verdachten worden aangeklaagd in Georgië, Oekraïne, Moldavië en de Verenigde Staten voor het maken van de malware. In Duitsland worden bovendien twee verdachten aangeklaagd voor het witwassen van de buit en vijf verdachten zijn nog voortvluchtig. Volgens Europol komen zij uit Rusland.

De bende had eigen malware ontwikkeld die bekendstond onder de naam GozNym. Die is sinds 2016 actief. De naam is een samentrekking van de twee malwarefamilies waarvan GozNym is afgeleid: Nymian, waarmee computers via een exploitkit worden geïnfecteerd, en Gozi, dat via de browser inloggegevens kan stelen. De malware werd voornamelijk ingezet om bankgegevens van slachtoffers te stelen. De broncode van die twee bestaande virussen lekte jaren geleden al uit. De malware had ook verschillende encryptietechnieken aan boord om detectie door virusscanners te omzeilen.

De leider van de bende bood de malware op internet als dienst aan. Hij rekruteerde op Russische fora verschillende bendeleden, die hem hielpen de malware verder te ontwikkelen. Kopers van de malware verspreidden die op grote schaal en wisten daarmee volgens Europol meer dan 41.000 slachtoffers te infecteren. Infecties verliepen via drive-by-downloads en via bijlagen in phishingmails.

Het onderzoek begon volgens Europol al in november 2016. Toen haalden de Duitse autoriteiten een hostingprovider uit Oekraïne offline die zou worden gebruikt voor het hosten van meer dan twintig command-and-controlservers voor malware, waaronder GozNym.