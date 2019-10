Hack op hostingprovider legt duizenden websites en tv-zender in Georgië plat

Duizenden websites in Georgië zijn offline door een grote digitale aanval. Ook is de nationale tv-zender uit de lucht en zijn rechtbanken aangevallen. Wie of wat er achter de aanval zit is niet bekend.

Door de aanval zouden zeker 15.000 websites niet meer bereikbaar zijn, meldt de BBC. In sommige gevallen zijn de homepagina's vervangen door een afbeelding van de voormalige Georgische president Saakashvili, met daaronder de tekst 'I'll be back'. Het gaat om websites van zowel bedrijven als de website van de president van het land zelf, en van verschillende overheidsinstanties. Een expert zegt tegen de BBC dat alles erop lijkt dat het gaat om een aanval door een land.

Naast websites is ook de nationale tv-zender niet bereikbaar. Op Facebook schrijven medewerkers dat alle computers in het netwerk zijn getroffen en dat er geen signaal is. Inmiddels is duidelijk dat de aanval afkomstig was van Pro-Service, een lokale webhostingprovider. Het bedrijf zegt dat het slachtoffer is geworden van een hack waarbij de websites werden verwijderd. Het bedrijf zegt dat al meer dan de helft van de websites weer terug online is gezet. Het ministerie van Binnenlandse Zaken geeft aan een onderzoek te beginnen naar de oorzaak van de hack.

Update: de expert die de BBC aanhaalt heeft het niet specifiek over Rusland, maar alleen over 'een state sponsored attack'. Dit is aangepast.