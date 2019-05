Gerucht: providers testen aangepaste versie Samsung Galaxy Fold

Providers in Zuid-Korea zouden begonnen zijn met het testen van een aangepaste versie van de Samsung Galaxy Fold. De plastic beschermlaag loopt door tot onder de opstaande rand en de openingen bij het scharnier zouden kleiner zijn.

Door de plastic rand te laten doorlopen onder de opstaande rand door, zouden gebruikers die niet meer kunnen verwijderen. Die fix lag voor de hand. Ook zou Samsung de openingen bij het scharnier kleiner hebben gemaakt. Dat zou de kans dat er stof in komt moeten verkleinen. Of de behuizing daarmee is afgeschermd, is nog niet bekend. Samsung heeft de aanpassingen aan zijn vouwbare smartphone niet bevestigd en het heeft evenmin gezegd wanneer de telefoon uitkomt.

De tests van Zuid-Koreaanse providers duren ongeveer een maand en dus claimt het Zuid-Koreaanse Yonhap dat de Fold in juni uitkomt. Providers testen elke telefoon voordat hij uitkomt om zeker te weten dat telefoons goed werken op hun netwerken en frequenties.

Samsung stelde de release van de Galaxy Fold voor een onbekende periode uit. Dat gebeurde nadat reviewers in de Verenigde Staten en China binnen een paar dagen met kapotte toestellen te maken kregen. De fabrikant onderzocht die modellen en heeft daarop besloten de telefoon aan te passen. De release in de Benelux was gepland voor 3 mei. Tweakers publiceerde vorige maand een preview van de Galaxy Fold.