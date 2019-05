Duits bedrijf Zepsch maakt minicomputer met 0,95"-oledscherm

Het Duitse bedrijf Zepsch heeft een Arduino-compatibele minicomputer met oledschermpje gemaakt en een crowdfundingcampagne live gezet op Kickstarter. Als genoeg mensen de PocketScreen kopen, voegt Zepsch ook een wifi-chip toe.

Het scherm van de PocketScreen meet 2x1,34cm, heeft een diagonaal van 0,95" en een resolutie van 96x64 pixels, blijkt op de pagina. Met de bezel erbij is het 2,5x2,1cm, ongeveer ter grootte van een muntje van vijftig cent. Het pcb heeft dezelfde grootte, waardoor ze achter elkaar kunnen zitten. Gebruikers kunnen er zelf een accu bij doen en het in een behuizing zetten, maar standaard levert Zepsch ze zonder.

Op dat bordje zit een Microchip ATSAMD21G18A, met Cortex M0-processor op 48MHz. Het laden van bestanden op het apparaat gebeurt met een microsd-kaartje. Ook is er een micro-usb-aansluiting voor het leveren van stroom. Als de campagne tot 20.000 dollar komt, doet Zepsch er een ESP8266EX-wifi-chip van Espressif bij.

De levering zou kunnen plaatsvinden over drie maanden. Dat is mogelijk, omdat Zepsch onlangs al de PocketStar heeft uitgebracht, een iets groter apparaat dat dienst doet als retrogame-emulator. De campagne ging dinsdag van start en staat inmiddels over de helft van het benodigde bedrag.