Gerucht: Samsung heeft gewijzigd ontwerp Galaxy Fold gereed

Samsung heeft naar verluidt de wijzigingen die het aanbrengt aan de vouwbare Galaxy Fold-smartphone annex -tablet gereed. Het bedrijf zou onder andere de beschermende laag over het scherm doorgetrokken hebben.

Samsung heeft de beschermende kunststof laag die de oleds bedekt nu om het hele scherm gelegd waardoor deze onder de schermranden uitkomt. Dat moet voorkomen dat gebruikers deze laag eraf pulken, zoals met reviewexemplaren van de Fold gebeurde. Dat claimt althans Bloomberg op basis van bronnen die bekend zouden zijn met de plannen.

Verder zou Samsung het scharnier zo aangepast hebben dat deze iets hoger ten opzichte van het scherm uitkomt en daarmee de beschermende laag omhoog duwt om kieren te voorkomen. Ondanks dat de wijzigingen van het ontwerp gereed zouden zijn, heeft Samsung volgens de publicatie nog geen nieuwe introductiedatum gekozen.

Waarschijnlijk is het bedrijf nog de laatste testen aan het afronden. Dat meldde de ceo van Samsung dinsdag althans. "Aan sommige problemen dachten we niet eens", zei hij toen. De Galaxy Fold had 26 april moeten verschijnen maar reviewers maakten melding van schermproblemen die al snel ontstonden. Sommige reviewers hadden niet door dat de beschermende laag er niet af mocht, maar ook gebruikers die deze erop lieten, ervoeren problemen.