Tesla levert recordaantal van 95.200 elektrische auto's

Tesla heeft afgelopen kwartaal een recordaantal van 95.200 elektrische auto's geleverd. Niet eerder verlieten zoveel Tesla's de fabrieken van het bedrijf. De groei komt met name door sterke leveringen van de Model 3.

Van de 95.200 geleverde Tesla-auto's waren er 77.550 van de relatief betaalbare Model 3. Dat is een stijging van vijftig procent ten opzichte van het vorige kwartaal. De goede cijfers voor de Model 3-leveringen komen vooral voor rekening van Europa en China.

De leveringen van de voor het bedrijf lucratievere Model s en Model X stegen van 12.100 exemplaren in het eerste kwartaal naar 17.650 auto's in het afgelopen kwartaal. Dat was wel minder dan Tesla in het vierde kwartaal van 2018 leverde. Toen rolden 27.500 auto's van die modellen uit de fabrieken.

Tesla levert aanzienlijk meer elektrische voertuigen dan zijn concurrenten. Zo werden er in het tweede kwartaal 3965 exemplaren van de Chevrolet Bolt en 1835 Audi E-Tron-modellen geleverd. In Nederland was de Tesla Model 3 in de eerste zes maanden van dit jaar de op twee na best verkopende auto: er werden 6063 Model 3's geregistreerd. Alleen de Volkswagen Polo en de Ford Focus deden het beter. De vraag is of dat volgend jaar ook zo is. In het Klimaatakkoord wordt de bijtelling voor elektrische auto’s volgend jaar verdubbeld van 4 naar 8 procent.

De verkoop van nieuwe elektrische auto’s is in Nederland in het eerste halfjaar van 2019 ruim verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode in 2018, melden RAI Vereniging en Bovag. De verkoop steeg van 7945 elektrische auto’s in de eerste helft van 2018 tot en met 17.266 in de eerste zes maanden van 2019. Daarmee is 7,6 procent van de nieuwverkochte auto's elektrisch.