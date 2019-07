Sony haalt PES 2019 plotseling uit PlayStation Plus-aanbod voor juli

Leden van Sony's PlayStation Plus-abonnement krijgen in juli de game Detroit: Become Human in plaats van PES 2019. Vorige week zei Sony dat abonnees het voetbalspel zouden krijgen, maar dat is nu niet meer het geval. Het is onduidelijk waarom de wissel plaatsvindt.

Sony heeft zijn blogbericht over de gratis PlayStation Plus-games voor juli aangepast en daar alle verwijzingen naar PES 2019 doorgestreept. De game staat nog wel genoemd, maar Sony zegt dat spelers het spel toch niet krijgen en dat Detroit: Become Human daar nu voor in de plaats komt. De andere game die leden in juli krijgen, Horizon Chase Turbo, is niet aangepast.

De wijziging is opvallend; Sony maakt zelden aanpassingen aan de line-up van zijn gratis games voor abonnees en het is uitzonderlijk dat dit vlak na de aankondiging gebeurt. Sony geeft geen uitleg over de wissel en verontschuldigt zich 'voor het ongemak'. PES 2019 is een game van Konami en mogelijk is er onenigheid ontstaan tussen Sony en de uitgever over de afspraken die zijn gemaakt om het spel weg te geven.

Konami heeft niets gezegd over het verdwijnen van PES 2019 uit het PlayStation Plus-aanbod. De Twitter-accounts van Pro Evolution Soccer en Konami UK stuurden vorige week net als Sony een bericht uit met de aankondiging dat het voetbalspel gratis beschikbaar zou komen voor de abonnees. Die berichten zijn nog niet verwijderd.

Detroit: Become Human, de game die leden nu krijgen in plaats van PES 2019, is gemaakt door Quantic Dreams. Die studio maakte tot voor kort zijn games alleen voor de PlayStation-consoles van Sony. Begin dit jaar werd bekendgemaakt dat de studio na een investering van het Chinese NetEase ook games voor andere platforms gaat maken en zijn bestaande games op de pc gaat uitbrengen.