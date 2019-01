Ontwikkelaar van Detroit: Become Human maakt niet langer PlayStation-exclusives

Quantic Dream, de studio achter PlayStation-games zoals Heavy Rain en Detroit: Become Human, stopt met het exclusief maken van games voor Sony. De Chinese internetgigant NetEase investeert in de studio en nieuwe games komen naar meerdere platforms.

NetEase heeft een minderheidsaandeel in Quantic Dream genomen, vertelt mede-oprichter David Cage in een interview met VentureBeat. Het is niet bekend hoe groot het bedrag is dat de Chinese uitgever investeert, maar het geld stelt de studio in staat om meer mensen aan te nemen, games te ontwikkelen en die uit te brengen op meerdere platforms.

Quantic Dream was in de afgelopen twaalf jaar een studio die gefinancierd werd door Sony en zodoende games uitbracht die exclusief op PlayStation-consoles uitkwamen. In 2010 verscheen Heavy Rain, in 2013 volgde Beyond: Two Souls en in 2018 kwam Detroit: Become Human uit. Van die laatste game zijn in acht maanden tijd zo'n drie miljoen exemplaren verkocht volgens Cage.

De Franse studio werd in 1997 opgericht en blijft ook na de investering van NetEase zelfstandig opereren volgens de mede-oprichter. De eerste game van Quantic Dream was Omikron: The Nomad Soul. Dat spel kwam in 1999 uit voor de Dreamcast en Windows.

NetEase investeert ook in andere studio's, zoals Bungie, de makers van Destiny. Die investering van honderd miljoen dollar werd vorig jaar bekendgemaakt. Ook heeft NetEase een samenwerking met Blizzard om games zoals World of Warcraft en StarCraft in China te exploiteren. Het Chinese bedrijf is een van de grootste internetbedrijven ter wereld met een omzet van omgerekend 7 miljard euro in 2017.