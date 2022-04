Gerucht: Quantic Dream werkt aan Star Wars-game

Ontwikkelaar Quantic Dream, bekend van Detroit: Become Human, werkt volgens een gerucht in samenwerking met Disney aan een Star Wars-game. De game zou al achttien maanden in ontwikkeling zijn. De studio werkte lang samen met Sony, maar is sinds 2020 zelfstandig.

De Franse youtuber Gautoz, een voormalige gamejournalist, bracht als eerste naar buiten dat Quantic Dream naar verluidt samenwerkt met Disney. Tom Henderson schrijft op DualShockers dat hij een bron heeft gesproken die daar meer over weet; die claimt dat de studio al zo'n achttien maanden aan een Star Wars-game werkt in opdracht van Disney. Inhoudelijke details over het spel zijn niet bekend.

Sinds vorig jaar is Quantic Dream een zelfstandige studio. De Franse ontwikkelaar zei van plan te zijn om games zelf uit te geven en zo zijn vrijheid en onafhankelijkheid te bewaren. Als de studio aan een Star Wars-game werkt, zal het bedrijf daarvoor een deal gesloten hebben met Disney, dat de rechten bezit. Ook wordt er dan vermoedelijk samengewerkt met Lucasfilm Games.

Begin dit jaar blies Disney de naam Lucasfilm Games nieuw leven in, om in samenwerking met andere studio's nieuwe Star Wars-games te maken. Dat is mogelijk door het aflopen van een tienjarige deal tussen Electronics Art en Disney. Tot 2023 heeft EA de het alleenrecht om Star Wars-games uit te brengen.

Dit jaar zijn er al meerdere Star Wars-games aangekondigd die ondergebracht zijn bij andere uitgevers dan EA. Zo werkt Ubisoft aan Star Wars-openwereldgame. Dat spel wordt gemaakt door Massive Entertainment, de studio achter Tom Clancy's The Division. Aspyr Media werkt aan een remake van Star Wars: Knights of the Old Republic. Ook Sony is daarbij betrokken; de game wordt gemaakt voor de pc en als tijdelijke console exclusive op de PlayStation 5.

Quantic Dream werd in 1997 opgericht en kreeg het afgelopen decennium vooral bekendheid dankzij een samenwerking met Sony met games als Heavy Rain uit 2010, Beyond: Two Souls uit 2013 en Detroit: Become Human uit 2018. De studio werd twaalf jaar gefinancierd door Sony en bracht in die periode zijn games exclusief uit voor PlayStation-consoles. In 2019 kwam er een einde aan die exclusiviteit en verschenen de recente games van de studio ook voor de pc.