Video toont gameplay van geschrapte game Star Wars:1313 met Boba Fett

Op YouTube zijn gameplaybeelden verschenen van de nooit uitgebrachte Star Wars: 1313-game. De video kent onder meer een achtervolgingsscène. Het spel had in 2013 moeten verschijnen, maar de ontwikkeling werd na de overname van Lucasfilm gestopt.

De video is een compilatie van clips die James Zachary op zijn site heeft geplaatst. Zachary was hoofd van de animatieafdeling van LucasArts, de ontwikkelaar van Star Wars: 1313. De video's zijn work-in-progress gameplaycaptures die de spelwereld laten zien en moeten tonen hoe de speler met de spelwereld om kan gaan in bijvoorbeeld achtervolgingsscènes.

In de eerste scène die in de compilatievideo van The Vault te zien is, loopt Boba Fett door een marktgebied op Coruscant. Deze scène moet vooral de sfeer schetsen en laat zien dat de speler met de spelwereld kon interacteren, waarbij bijvoorbeeld een alien tegen Fett wordt geduwd.

De tweede scène is wat spannender en laat zien hoe de speler iemand achtervolgt. Het personage dat Fett achtervolgt, probeert hem te dwarsbomen door bijvoorbeeld kratten en tonnen om te gooien. Deze achtervolging heeft wat weg van een achtervolging in Uncharted of van sommige Assassin's Creed-games. Later komen kortere clips voorbij die de vecht-, schiet- en cover-animaties laten zien.

Star Wars: 1313 werd in 2012 aangekondigd en draaide om Boba Fett en de onderwereld van Coruscant. Het had een third-person-actiespel moeten worden, maar de ontwikkeling werd in 2013 gestopt nadat LucasArts werd gesloten. Tweakers schreef 9,5 jaar geleden een preview van de game. Op dit moment loopt het eerste seizoen van de Disney+-serie The Book of Boba Fett, waarvan woensdag de vijfde aflevering werd uitgebracht.