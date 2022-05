BioWare maakt 4k-versie van Star Wars: The Old Republic-trailer

BioWare heeft een 4k-versie gemaakt van de eerste filmische trailer van mmorpg Star Wars: The Old Republic. Die video werd in 2009 voor het eerst getoond, als teaser voor de game die in 2011 verscheen. De oorspronkelijke video heeft een 720p-resolutie.

Star Wars: The Old Republic viert in december zijn tiende verjaardag en om dat te vieren, maakt BioWare alle filmische trailers opnieuw in een hogere resolutie. Om te beginnen is de trailer met de titel Deceived van een opknapbeurt voorzien; die werd voor het eerst getoond in juni 2009, bij de aankondiging van de game destijds. De trailer van bijna vier minuten is op YouTube nu te zien in een 4k-resolutie. De oorspronkelijke versie staat ook nog online. Die is maximaal in 720p te bekijken en heeft veel minder details.

Star Wars: The Old Republic wordt nog altijd van nieuwe inhoud voorzien. Ontwikkelaar BioWare kondigde eerder dit jaar aan dat eind dit jaar de Legacy of the Sith-uitbreiding verschijnt. Daarmee gaat het verhaal verder en worden er diverse veranderingen aan de gameplay doorgevoerd.

Vorige week publiceerde BioWare ook een video waarin de verhaallijn van de mmorpg tot nu toe op een rij wordt gezet. Charls Boyd, de creatieve regisseur van The Old Republic, neemt de kijker daarin mee langs de gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld in de online spelwereld.