Star Wars: The Old Republic krijgt eind dit jaar Legacy of the Sith-uitbreiding

Mmorpg krijgt ter ere van het tienjarige bestaan een nieuwe uitbreiding, getiteld Legacy of the Sith. De uitbreiding gaat verder met het verhaal en laat spelers met Combat Styles eigen gevechtsstijlen kiezen.

Volgens ontwikkelaar BioWare geeft de Legacy of the Sith-uitbreiding spelers meer keuze in hoe ze het spel spelen. Met de introductie van Combat Styles kunnen spelers kiezen hun Class Story loskoppelen van gameplay en kiezen uit alle Advanced Class-opties. Dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk om als Trooper met een sniper rifle te spelen, of als Jedi krachten van de Dark Side te gebruiken.

De nieuwe verhaallijn speelt zich af op de planeet Manaan, die is ingenomen door de Sith Empire. Daar moeten spelers onder andere in onderwateromgevingen vechten over de controle over de planeet. Er zijn Imperial- en Republic-verhaallijnen.

De mmorpg krijgt ook Loadouts, waarmee spelers hun speelstijl en gear 'met één klik' kunnen aanpassen. Ook zeggen de makers dat ze het spel voor zowel nieuwe als ervaren spelers willen verbeteren door veel quality-of-life-updates door te voeren. Het samenstellen van personages wordt bijvoorbeeld volledig vernieuwd.

Star Wars: The Old Republic kwam op 20 december 2011 uit. Volgens BioWare is de komende uitbreiding een van de zaken waarmee het tienjarige bestaan van de multiplayergame gevierd zal worden. Er gaan al langere tijd geruchten over de komst van een remake van SW:KOTOR, maar daarover is nog niets bekendgemaakt.