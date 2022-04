Apple stelt Find My-netwerkondersteuning voor AirPods Pro en Max uit

Find My-ondersteuning voor de AirPods Pro en AirPods Max zal niet beschikbaar zijn op het moment dat iOS 15 uitkomt, maar 'later deze herfst'. Dat blijkt uit een wijziging op de pagina waarop Apple de features van het besturingssysteem noemt.

Het is al mogelijk om de Find My-functie te gebruiken voor het detecteren van AirPods, maar momenteel werkt dat met bluetooth en moeten de koptelefoons binnen het bluetoothbereik zijn om ze te kunnen vinden. Met iOS 15 krijgen de AirPods Pro en AirPods Max ondersteuning voor het crowdsourced Find My-netwerk en kunnen de apparaten gedetecteerd worden als ze in de buurt zijn van alle apparaten die daar onderdeel van uitmaken.

Volgens de omschrijving van Apple krijgen gebruikers daarmee een ruwe inschatting van de locatie van de AirPods Pro of AirPods Max te zien. Dat stelt de gebruiker in staat om binnen het bluetoothbereik te komen, waarna geluid afgespeeld kan worden om de koptelefoons te vinden. Op de Amerikaanse Apple-website staat bij de omschrijving van de functie nu een asterix, met daarbij de uitleg dat de feature 'later deze herfst' beschikbaar komt. Het is niet duidelijk waarom Apple de functie uitstelt.

Apple kondigde iOS 15 in juni aan. De nieuwe versie van het mobiele besturingssysteem wordt op maandag 20 september uitgebracht en kan geïnstalleerd worden op alle Apple-smartphones die iOS 14 draaien, ofwel de iPhone 6s of nieuwer. Ook iPadOS 15 en watchOS 8 verschijnen op maandag.