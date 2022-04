'Apple werkt aan iPhone-functie om depressie te herkennen bij gebruikers'

Volgens The Wall Street Journal werkt Apple aan een functie voor iPhone waarmee ze cognitieve stoornissen en depressies kunnen herkennen bij gebruikers. De functionaliteit zou momenteel getest worden om een nauwkeurig algoritme te ontwikkelen.

De documenten die zijn ingezien door The Wall Street Journal wijzen op de ontwikkeling van de nieuwe functie. De techgigant zou hiervoor samenwerken met onderzoekers van de universiteit van Los Angeles en de Amerikaanse farmaceut Biogen. Op basis van mobiliteit, slaappatronen en typgedrag wil Apple straks kunnen herkennen als iemand mogelijk depressieve gevoelens ervaart of last heeft van een cognitieve stoornis. De bedrijven wilden niet reageren op vragen van The Wall Street Journal.

Het is volgens de gelekte informatie niet de bedoeling dat de functie de diagnose van een arts of expert vervangt. Wel kan via de gezondheidsfuncties van Apple een signaal worden afgegeven aan een gebruiker als deze last lijkt te hebben van een cognitieve stoornis of depressieve gevoelens. De functie zou sinds 2020 getest worden bij 3000 proefpersonen.

Apple richt zich de afgelopen jaren steeds meer op functionaliteit die gebruikers helpt om hun gezondheid te monitoren. Bij de aankondiging van iOS 15 introduceerde Apple een functie waarmee het besturingssysteem een gebruiker kan waarschuwen als deze niet stabiel loopt en een verhoogd risico loopt om te vallen. Ook kan met toestemming van de gebruiker data over zijn gezondheid worden gedeeld met een naaste.