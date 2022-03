Apple presenteert iOS 15 voor iPhones en iPadOS 15

Apple heeft op zijn eigen ontwikkelaarsconferentie iOS 15 aangekondigd. De upgrade bevat onder meer een nieuw systeem voor notificaties en profielen. In iPadOS komen onder meer widgets op het homescreen.

Notificaties krijgen grotere foto's van contactpersonen en iconen. Daarnaast komt er een 'notificatiesamenvatting' van meldingen waar gebruikers in het verleden pas later interactie mee hadden. Berichten van andere mensen komen niet in die samenvatting.

Daarnaast komen er profielen, een functie die rond vijftien tot twintig jaar geleden in featurephones zat. Daarmee kunnen gebruikers kiezen dat tijdens werktijd alleen collega's meldingen kunnen sturen. Ook het homescreen verandert met de profielen. Apple noemt die profielen Focus. Die status wordt eveneens tussen apparaten gesynchroniseerd.

Browser Safari krijgt ondersteuning voor extensies en een nieuw ontwerp, met de url-balk onderaan. Met vegen kunnen gebruikers wisselen tussen tabbladen. Daarnaast komt er een functie om tabbladen te groeperen.

In de Camera-app en de Foto's-app komt een functie voor tekstherkenning. Dat werkt nog niet in het Nederlands. Bovendien komt er objectherkenning in om bijvoorbeeld dieren te herkennen. Foto's krijgen bovendien een plek in de Spotlight-zoekfunctie. Er is te zoeken op personen, locatie of elementen in de foto. In het For You-tabblad komen gegenereerde video's van foto's en filmpjes met muziek eronder van Apple Music. Met Memory Mixes kunnen gebruikers dat zelf aanpassen.

Facetime krijgt ondersteuning voor Spatial Audio, waarbij het geluid van mensen lijkt te komen van de plek waar ze op het scherm zijn. Daarnaast zijn er verbeteringen voor audio, zoals het blokkeren van achtergrondgeluid. In video komt er onder meer een grid-view bij voor het zien van alle personen in een groepsgesprek. Ook komt er een portretmodus voor Facetime.

Daarnaast kunnen gebruikers videomeetings inplannen via Facetime en die zijn bruikbaar buiten het Apple-ecosysteem. Dat gebeurt via de browser. Daarnaast is er Shareplay om samen in sync audio en video te consumeren.

De Berichten-app krijgt ondersteuning voor andere Apple-diensten, zoals TV, Safari, Podcasts, News, Foto's en Music. Zo kunnen gebruikers zaken delen en de apps onthouden in een nieuwe Shared With You-sectie van die apps.

Bovendien komt er ondersteuning voor het vervangen van huissleutels, badges voor kantoren en hotelkamers met de functie Keys met ultrawideband in de Wallet-app. Daarnaast komen er Amerikaanse rijbewijzen in de Wallet-app.

Ook komt er een Translate-app voor iPads en iPhones in het besturingssysteem. Gebruikers kunnen daarmee gesprekken vertalen zonder knoppen te hoeven indrukken. Daarnaast komt er een mogelijkheid om teksten te vertalen in het menu waar nu al knippen en plakken in staat.

De toetsenbord-app krijgt ondersteuning voor Nederlands met QuickPath. Daardoor kunnen gebruikers van het toetsenbord van Apple vegen om te typen. De Weer-app krijgt nieuwe animaties en kaarten voor luchtkwaliteit, in elk geval in de VS. De Kaarten-app krijgt onder meer informatie over hoogteverschillen en belangrijke plekken. Bij navigatie is meer informatie over rijstroken, zebrapaden en verkeerslichten te zien. Knooppunten komen in 3D beschikbaar in bepaalde steden. Bovendien komt er een mogelijkheid voor navigatie te voet met augmented reality. Dat gebeurt voorlopig nog niet in de Benelux. Eind dit jaar is het enkel in Amerikaanse steden.

De Gezondheid-app krijgt een deelfunctie, om zo met familie en vrienden gezondheidsdata te delen. Er komt een functie om de loop in de gaten te houden met de bewegingssensor van iPhones. In de VS kunnen gebruikers data delen met medische professionals.

iPadOS

Gebruikers van iPads kunnen met de nieuwe versie widgets op het homescreen plaatsen, iets dat op iPhones sinds iOS 14 kan. Er is een groter formaat widgets voor iPads die ontwikkelaars kunnen toevoegen aan hun apps. Applade App Library komt op iPads; er komt een knop voor op de dock.

Ook het systeem voor multitasking is aangepakt. Er komt een menuutje aan de bovenkant van het scherm voor het openen van meerdere apps tegelijk. Daarnaast is er een menu onderaan dat alle openstaande vensters van een bepaalde app laten zien.

Apple heeft de functie Quick Note toegevoegd. Dat werkt met een veeg vanuit de rechteronderhoek. Daarmee kunnen gebruikers notities toevoegen aan apps en die bewaren in de Notes-app. In Notes zitten tags en gebruikers kunnen andere gebruikers noemen om ze een melding te sturen. Daarnaast komt er een app die Swift Playground heet en waarmee je apps kan maken voor iPads.

Daarnaast komen er in iPadOS 15 meer keyboardshortcuts. De eerste bèta van iOS 15 en iPadOS 15 komt deze week uit, de release volgt in het najaar. Alle iPhones en iPads die iOS 14 en iPadOS 14 kunnen draaien, krijgen de upgrade naar versie 15. Dat geldt dus voor de iPad Air 2 en nieuwer en de iPhone 6s en nieuwer.