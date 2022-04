Wifi-systemen iPhones uit te schakelen door te verbinden met ssid '%p%s%s%s%s%n'

Een Deense reverse engineer heeft een bug gevonden in iOS op iPhones die de wifi-functionaliteit onbruikbaar maakt. Een gebruiker hoeft alleen maar te verbinden met een signaal met ssid '%p%s%s%s%s%n' en de wifi is buiten werking.

Wie verbindt met zo'n netwerk, zal merken dat de wifi uitgeschakeld wordt en niet meer in te schakelen is, ook niet na een reset. "Zelfs rebooten of de ssid aanpassen helpt niet", zegt hij. Een oplossing daarvoor is er gelukkig wel: wie alle netwerkinstellingen volledig reset, krijgt zijn wifi-functionaliteiten terug. Op Android richt de ssid niets aan.

Volgens een analyse van Bleeping Computer gaat het vermoedelijk om een string formatting vulnerability. In C en programmeertalen die daarop lijken, worden %-tekens gevolgd door een letter geïnterpreteerd als een variabele of een commando, schrijft de site. 9to5Mac speculeert verder: "Het wifi-systeem stuurt deze tekst door naar een interne library die aan string formatting doet, die weer arbitrair aan geheugen-writes gaat doen, een buffer overflow veroorzaakt, waarna de iOS watchdog het proces de nek omdraait."

Bleeping Computer wist het euvel te herproduceren op een iPhone die op iOS 14.6 draait en de Deen zelf, Carl Schou, deed het op een iPhone XS met iOS 14.4.2 aan boord. Apple heeft nog niet gereageerd op een verzoek om commentaar van Bleeping Computer.