Apple: Shazam identificeert maandelijks meer dan 1 miljard nummers

Muziekherkenningsdienst Shazam identificeert maandelijks meer dan één miljard nummers. Dat zegt Apple volgens 9to5Mac en andere Amerikaanse nieuwswebsites. De dienst zou deze maand ook het 50 miljardste muzieknummer hebben herkend.

Eind 2020 maakte muziekherkenningsdienst Shazam bekend dat het maandelijks 200 miljoen actieve gebruikers heeft. Volgens 9to5Mac is het meest populaire nummer van toen, Dance Monkey van Tones and I, nu nog steeds het nummer waarnaar het meest gezocht werd.

Tijdens de laatste editie van WWDC onthulde Apple dat het een Shazam-api beschikbaar zou stellen aan ontwikkelaars in iOS 15 via ShazamKit. Via deze api zullen ook andere geluiden herkend kunnen worden in apps van ontwikkelaars.

Apple nam Shazam over in 2017. Het bedrijf stelde toen dat Shazam goed zou passen bij de diensten van Apple Music. Er werd geen overnamebedrag vermeld maar volgens bronnen zou dat bedrag rond de 300 miljoen Britse pond hebben gelegen.

Enkele maanden na de overname van Shazam door Apple begon de Europese Commissie een diepgaand onderzoek naar de overname. De commissie was toen bezorgd dat Apple door de overname gevoelige data over klanten van concurrenten zou bemachtigen. In september 2018 oordeelde de Europese Commissie dat de overname van Shazam door Apple de concurrentie niet zou schaden.

