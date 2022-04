Microsoft Flight Simulator krijgt meer 'onverwachte' uitbreidingen

Microsoft gaat Flight Simulator in de toekomst voorzien van meer 'onverwachte' uitbreidingen, zoals de aangekondigde Top Gun-dlc. Dat moet de game voor een breder publiek interessant maken. Er blijven ook uitbreidingen voor simgamers komen.

Jorg Neumann, de topman van Microsoft Flight Simulator, zei dat tijdens de Xbox Games Showcase Extended. Hij sprak daarin over de consoleversie van de game, die op 27 juli zal verschijnen voor de Xbox Series X en S.

Concrete details over toekomstige uitbreidingen gaf Neumann niet, maar hij stelde dat mensen de getoonde Top Gun-uitbreiding waarschijnlijk niet hadden verwacht en hij zegt dat er meer van dat soort uitbreidingen aan zullen komen. De ontwikkelaar wil zowel gamers als simulatiefanaten aanspreken.

Wat de Top Gun-uitbreiding precies brengt, is nog niet bekend. In de trailer zijn gevechtsvliegtuigen en een vliegdekschip te zien. De dlc is gebaseerd op de film Top Gun: Maverick die in de herfst verschijnt en moet vermoedelijk een groot publiek aanspreken. Het lijkt aannemelijk dat dit gepaard gaat met meer arcade-achtige gameplay.

In de consoleversie zitten 22 tutorials, dat zijn er meer dan de 8 in de pc-versie. Ook zijn de handleidingen korter en 'meer gefocust', wat ze laagdrempeliger moeten maken voor nieuwkomers. Verder wordt het mogelijk om overal in de game te landen. Ook op water, of in de sneeuw. Ook kunnen spelers met de Flight Assistent een locatie uitkiezen van de kaart en de AI-piloot vliegt hen er vervolgens naartoe.

Neumann benadrukt dat het team blijft werken aan uitbreidingen en updates die van Flight Simulator 'de ultieme simulator' maken. Ook komen er meer World Updates, die de spelwereld gedetailleerder maken. Er verschijnen er nog twee dit jaar en zes volgend jaar.

Video begint bij segment over Flight Simulator