Asobo halveert download Flight Simulator, maar proces lijkt nog inefficiënt

Asobo Studios heeft de initiële download van Microsoft Flight Simulator teruggedrongen van rond de 170GB naar 83GB. Hoe het dat bereikt, meldt het niet, maar hoogstwaarschijnlijk heeft het meer of betere compressie toegepast. Het downloadproces lijkt echter nog steeds inefficiënt.

Gamemaker Asobo Studios maakt in de patch notes van versie 1.16.2.0 melding van de besparing. Een installatie van de basiseditie van Microsoft Flight Simulator, inclusief alle bestanden die nodig zijn om de game te spelen en zonder Marketplace-downloads, neemt na decompressie ongeveer 96GB in. Volgens een column op Bit-Tech was dat ten tijde van de release van de game nog 115GB. De ingenomen ruimte kan nog groeien wanneer de game landschappen in zijn rolling cache opslaat. Asobo Studios noteert bij de systeemvereisten 150GB vrije ruimte.

Downloaden en decomprimeren gaat om de beurt in plaats van tegelijk

De wijziging is doorgevoerd om bandbreedte te besparen, maar ook de tijd van de gebruiker. Wat daarin echter opvallend is, is dat deze initiële download niet de internetverbinding, het opslagmedium en de processor tegelijk inzet. Wat de game in plaats daarvan doet, is de gamebestanden downloaden, de chunks tijdelijk opslaan in het werkgeheugen en periodiek overhevelen naar de drive, en wanneer een bestand volledig gedownload is, deze decomprimeren terwijl de internetverbinding ondertussen niets doet. Dat proces zou sneller gaan, als alle bronnen zo veel mogelijk tegelijk benut werden.

Dat gedrag is anders bij bijvoorbeeld de Epic Games Launcher of Steam. Die programma's benutten de internetverbinding, opslagmedia en processor tegelijkertijd, waardoor het downloaden en uitpakken van de data bij elkaar minder tijd kost. Microsoft Flight Simulator staat weliswaar op onder andere Steam, maar het leeuwendeel van de te downloaden data wordt binnenin de game-client gedownload.

Het is niet bekend waarom Asobo Studios voor het betreffende downloadproces gekozen heeft en of er obstakels zijn om verdere efficiëntiestappen door te voeren.

Microsoft Flight Simulator kwam in augustus 2020 uit voor Windows en moet deze zomer naar de Xbox Series X en S komen.