Je kunt je tegenwoordig bijna niet voorstellen dat Microsoft al een Flight Simulator op de markt had voordat Windows bestond. Toch is het zo, want de eerste FlightSim verscheen in 1982, terwijl Windows 1.0 pas eind 1985 het licht zag. De serie heeft dus een lange geschiedenis, hoewel er wel wat gaten in de tijdlijn zitten. Het grootste gat is ook het meest recente. Tot Flight Simulator X uit 2006 kende de serie een vrij gestage stroom nieuwe edities, maar daarna bleef het stil. Microsoft leek de serie vergeten en concurrenten als X-Plane en Prepar3d sprongen in het gat. Kennelijk zat dat de hoge heren in Redmond toch niet lekker. De uitgever komt nu dus met een nieuwe versie, en om aan te geven dat de serie hier een nieuwe start mee maakt, is hij simpelweg Microsoft Flight Simulator gedoopt. De verwachtingen zijn hooggespannen.

Microsoft had echter wel een klein probleempje: het had de leden van het team dat Flight Simulator X maakte allang de laan uitgestuurd en moest dus op zoek naar ontwikkelaars. Die vond het in het Franse Asobo Studios. Dat lijkt een vreemde keuze, want Asobo had geen enkele ervaring met vliegsimulators. De studio had echter wel de grootste openwereldgame ooit op zijn naam staan en had bovendien ervaring met fotorealisme in games. Dat sprak Microsoft aan. Met een nieuwe FlightSim hoopte het eigenlijk op een combinatie van die twee eigenschappen: een open spelwereld die de hele aarde zou omvatten, waarbij die wereld er ook nog fotorealistisch uitziet. Een mooi streven, maar is dat ook gelukt?

Bing Maps

Dat hangt er een beetje vanaf hoe je het bekijkt. Of eigenlijk: wat je bekijkt en van waar je het bekijkt. Zoals inmiddels bekend maakt Asobo gebruik van Microsofts eigen Bing Maps. Het landschap dat je in FlightSim ziet, is dus gebaseerd op wat Microsoft aan satellietbeelden uit Bing beschikbaar heeft. Dat is mooi, want de hele aarde is in Bing Maps opgenomen. De grote vraag is natuurlijk hoe gedetailleerd de informatie in Bing is, en ook hoe actueel. En over beide valt het nodige te vertellen.