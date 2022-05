Microsoft opent inschrijvingen voor bètatest vr-builds Flight Simulator

Microsoft heeft inschrijvingen geopend voor de bètafase van de vr-functie van Flight Simulator. In de eerst fase daarvan worden gebruikers met Windows Mixed Reality Devices, zoals HP Reverb G2, gezocht. Daarna volgen 'aanvullende apparaten'.

Onduidelijk is of die 'aanvullende apparaten' de bekende vr-hmd's als de Oculus Rift en de HTC Vive omvatten. Vereist voor de bèta is minimaal Windows 10 versie 1909, een vijfde generatie i5 of eerste generatie Ryzen 5 en een videokaart met prestaties van het niveau Nvidia GeForce GTX 1080 of beter. Kandidaten moeten hun DxDiag-verslag uploaden naar Microsoft, zodat het bedrijf een brede selectie aan hardware-opstellingen kan maken. Microsoft benadrukt dat niet iedereen mee zal kunnen doen. Een startdatum is er nog niet.

Microsoft Flight Simulator kwam in augustus van dit jaar uit en was de eerste Flight Sim-game van Microsoft sinds 2006. Daarvoor kwam het bedrijf regelmatig met nieuwe titels in deze franchise. Na zo'n lange tijd stilte had Microsoft geen Flight Simulator-developers meer op stal staan en dus is de ontwikkeling uitbesteed aan het Franse Asobo Studios.

