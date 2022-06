Flight Simulator krijgt in de herfst vr-ondersteuning voor HP Reverb G2

Microsoft en Asobo Studio gaan Flight Simulator dit najaar van vr-ondersteuning voorzien. Aanvankelijk zal dat alleen werken met de HP Reverb G2-headset, die in september uitkomt. Later volgt ondersteuning voor meer headsets. De game komt ook uit op Steam.

Flight Simulator verschijnt op 18 augustus niet alleen in de Microsoft Store, maar ook op Steam. Microsoft maakt dat bekend in een aankondiging waarin ook details worden gegeven over de toekomstige vr-ondersteuning.

HP Reverb G2

Bij de release zal er nog geen ondersteuning voor vr-headsets zijn, maar vliegen in virtual reality wordt later mogelijk via een update. Aanvankelijk zal dat alleen werken met de HP Reverb G2-headset, die HP samen met Microsoft en Valve heeft ontwikkeld. Onlangs maakte HP bekend dat die headset halverwege september uitkomt voor 699 euro. Het is nog niet bekend of de vr-update voor Flight Simulator dan ook beschikbaar is; Microsoft zegt alleen dat die in de herfst komt.

Na ondersteuning voor de HP-headset, volgt ondersteuning voor vr-headsets van andere merken. Microsoft en Asobo maakten dat bekend tijdens een persbriefing, schrijft onder andere Polygon. Aanvankelijk zal er alleen ondersteuning zijn voor de HP Reverb G2. Hoe Microsoft de vr-functie van de game gaat beperken tot enkel die headset, is niet duidelijk.

Verder kondigt Microsoft ondersteuning aan voor TrackIR. Dat is een accessoire dat op een monitor gezet kan worden voor hoofdtracking. Zo is het mogelijk om in de cockpit van een vliegtuig in Flight Simulator rond te kijken met hoofdbewegingen.

Daarnaast benadrukt Microsoft dat er wordt samengewerkt met partners als Honeycomb Aeronautical, Logitech G, Thrustmaster, Virtual Fly en vele anderen voor de ondersteuning van bestaande en toekomstige flightsimhardware.