Titel Microsoft Flight Simulator Platform Windows, Xbox (later) Ontwikkelaar Asobo Studio Uitgever Microsoft Releasedatum 2020

Wie wilde vroeger geen piloot worden? Wellicht gold die droom niet voor iedereen, maar het besturen van een vliegtuig heeft iets fascinerends. Een echt vliegtuig besturen is niet voor iedereen weggelegd, maar een virtuele versie de lucht insturen kan al snel. Tenminste, als je daar de apparatuur voor hebt. Zolang als computers toegankelijk zijn voor het grote publiek, wordt gezocht naar mogelijkheden om virtuele vliegtuigen te besturen. Dat gaat ver terug. Er waren al flight sims die bestonden uit niets meer dan monochrome streepjes op een zwart scherm. Het begon echter pas wat voor te stellen met Microsoft Flight Simulator 1.00, een game voor de destijds behoorlijk nieuwe IBM PC. We schrijven het jaar 1982. PC's draaiden op DOS, en het zou nog tien jaar duren voor Windows 3.1 verscheen.

Het voorlopig hoogtepunt van de serie is Flight Simulator X, dat in 2006 verscheen. Daarna werd het tobben. Microsoft stopte de ondersteuning, sloot de ontwikkelstudio die de flight sims maakte, en verkocht de rechten op FSX. Fans zochten hun heil bij alternatieven als Prepar3D en X-Plane. Inmiddels gloort er echter hoop. Vrij onverwacht kondigde Microsoft deze zomer een reboot aan. Als het goed is, verschijnt volgend jaar een volwaardige, geheel nieuwe editie van de sim, die simpelweg Microsoft Flight Simulator is gedoopt. En hoewel de nieuwe MSFS nog niet eens het alpha-stadium heeft bereikt, mochten wij alvast onze eerste vlieguren in de nieuwe game maken.

Asobo Studio

Omdat Microsoft de eigen Aces Game Studio in 2009 sloot, moest de uitgever op zoek naar een nieuw team dat een Flight Simulator kan maken. Na wat omwegen kwam het uit in Frankrijk, bij Asobo Studio. Niet direct de meest voor de hand liggende keuze, maar volgens Microsoft wel een logische. Men was in Redmond zeer onder de indruk van eerder werk van de Franse studio. Daarbij sprongen twee projecten in het oog. Een daarvan was Fuel, een racegame van Codemasters waarvoor Asobo een enorme open spelwereld maakte. Volgens het Guinness Book of World Records is het zelfs de grootste open spelwereld ooit. Handig als je een sim wilt maken die de hele aardbol als speelterrein heeft.

Toch was het vooral een ander project van Asobo dat Microsoft richting Frankrijk stuurde. De twee partijen werkten eerder samen aan HoloTour, een demo voor de HoloLens. Asobo maakte een demo waarin je rond kon lopen in San Francisco, Rome en Machu Picchu. Het fotorealisme van die demo maakte veel indruk in Redmond. Microsoft zag in de combinatie van de twee projecten van Asobo een goede basis voor een nieuwe flight sim.