Microsoft Flight Simulator verschijnt op 18 augustus voor pc

Microsoft brengt Flight Simulator op 18 augustus uit voor Windows 10. De Standard Edition is beschikbaar via het Game Pass-abonnement of los te koop voor 70 euro. Edities met meer vliegtuigen en vliegvelden zijn er voor 90 en 120 euro. De Xbox One-versie volgt later.

Vooralsnog is alleen de verschijningsdatum van de pc-versie bekendgemaakt. Het spel komt later naar de Xbox One, maar wanneer is nog niet duidelijk. Flight Simulator verschijnt als Standard Edition met twintig vliegtuigen en dertig luchthavens. Deze versie zit ook bij het Game Pass-abonnement. Los is het spel te koop in de Microsoft Store voor 70 euro.

Voor 90 euro biedt Microsoft de Flight Simulator Deluxe Edition aan. Die versie bevat vijf extra vliegtuigen en vijf extra luchthavens. Tot slot is er de Premium Deluxe Edition met nog eens vijf extra vliegtuigen en luchthavens. Microsoft heeft overzichten online gezet met alle vliegtuigen en luchthavens die in de verschillende edities zitten.

Microsoft Flight Simulator is vooruit te bestellen in de Microsoft Store. In Europa komen ook fysieke versies uit van de game; Aerosoft is daarvoor verantwoordelijk. De nieuwe versie van Flight Simulator is ontwikkeld door Asobo Studio uit Frankrijk. Tweakers publiceerde vorig jaar een preview van de game.

Update: De Xbox One-versie verschijnt later, op een nog onbekende datum. Het artikel is hierop aangepast.