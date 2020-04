Microsoft Flight Simulator 2020 vereist minimaal 150GB opslagruimte

Microsoft heeft de minimale, geadviseerde en ideale hardwarevereisten gepubliceerd voor het draaien van Microsoft Flight Simulator 2020. Om het spel te kunnen installeren, is minimaal 8GB ram en 150GB vrije opslagruimte vereist.

Microsoft maakte vorig jaar bekend dat dit jaar, zo'n dertien jaar na de vorige versie, weer een nieuwe Flight Simulator uit zou komen en deze belooft een fotorealistische weergave te bieden. Inmiddels heeft Microsoft de vereisten vrijgegeven waar systemen aan moeten voldoen om de software te kunnen draaien.

Zo moeten spelers minimaal de November 2019 Update van Windows 10 draaien en ook geldt voor iedereen de eis van 150GB vrije schijfruimte, waarbij het in het ideale geval om een ssd gaat. Microsoft maakt onderscheid tussen AMD- en Intel/Nvidia-pc's in zijn overzicht.

Een Ryzen 3 1200 of Core i5-4460 in combinatie met Radeon RX 570 of GeForce GTX 770 zou al voldoende moeten zijn om de software draaiende te houden, maar Microsoft adviseert krachtigere hardware te gebruiken en om alle grafische hoogstandjes mogelijk te maken is een behoorlijk krachtige pc nodig.

Microsoft Flight Simulator 2020 komt ergens dit jaar uit. In de toekomst volgt een Xbox-versie.