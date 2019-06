Microsoft brengt in 2020 nieuwe Flight Simulator-game uit

Microsoft heeft op de E3-gamebeurs in Los Angeles een nieuwe Flight Simulator-game onthuld. Het is voor het eerst in 13 jaar dat er een echt nieuwe Flight Simulator-game verschijnt. Het spel verschijnt voor het eerst ook op de Xbox One.

Afgezien van de releasedatum en de platformen geeft Microsoft op dit moment nog verder niets prijs. De game zal ook verkrijgbaar zijn als onderdeel van de Xbox Game Pass, een abonnementsdienst waarbij spelers voor een relatief lage, maar maandelijks terugkerende prijs een collectie aan games kunnen spelen zolang het abonnement actief is. Vergelijkbare diensten zijn Origin Access en PlayStation Plus.

Flight Simulator staat erom bekend dat het hoog inzet op niet alleen een realistische vertolking van de wereld van vliegen, maar ook op een uitgebreide. Dat lijkt bij dit deel niet anders: er worden vliegtuigen groot en klein getoond, maar ook landschappen, steden en vliegvelden die over heel de wereld verspreid zijn.

Dovetail Games werkte ook aan een game onder de Flight Simulator-licentie, en deze kwam zelfs naar Steam Early Access, maar werkzaamheden aan deze game zijn in 2018 toch stopgezet.