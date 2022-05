Microsoft Flight Simulator krijgt dit jaar ondersteuning voor DLSS

De pc-versie van Microsoft Flight Simulator krijgt dit jaar ondersteuning voor Nvidia DLSS. Dat bevestigt ontwikkelaar Asobo Studio in een Q&A. Het bedrijf noemt geen concrete releasedatum voor de update.

Asobo Studio schrijft in de Q&A dat DLSS 'later dit jaar' beschikbaar komt voor Microsoft Flight Simulator. De upscalingtechniek wordt geïntroduceerd in de DirectX 12-modus van het spel, zo meldt het bedrijf. Verdere details worden niet genoemd. DLSS is een 'supersampling'-techniek van Nvidia, die de Tensor-cores van RTX-videokaarten inzet. Daarbij wordt een game gerenderd op een lagere resolutie. Vervolgens wordt AI-upscaling ingezet om de beeldkwaliteit te verhogen. Dat moet hogere framerates opleveren.

De studio bevestigt verdere dat het in 2022 'verschillende verrassingsuitbreidingen' voor het spel gaat introduceren. Het bedrijf komt daarnaast 31 januari met World Update 7, die is gericht op Australië met bijgewerkte satellietbeelden en een nieuw digital elevation model. Eind maart volgt World Update 8, die is gericht op Iberië en zowel Portugal als Spanje omvat. In mei brengt Asobo Studio verder een gratis Top Gun: Maverick-uitbreiding uit voor Flight Simulator. Gliders en helicopters verschijnen in de herfst.