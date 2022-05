TopJohnWu brengt releaseversie Magisk 24 met Android 12-ondersteuning uit

Magisk, de Android-software waarmee roottoegang verkregen kan worden, heeft een nieuwe releaseversie gekregen. Versie 24 ondersteunt Android 12, maar mist MagiskHide en de ingebouwde repo voor Magisk-modules.

Het is niet de allereerste versie van Magisk die werkt op Android 12; in oktober van vorig jaar viel al een canary-versie van de software te downloaden. Het gaat in dit geval om een stable-versie van Magisk, aldus Wu op Twitter. Dat betekent dat gebruikers veel minder bugs mogen verwachten dan bij die vorige versie. Kort na de release van versie 24 kwam ook 24.1 uit, met wat kleine fixes.

Net als die canary-versie heeft deze versie MagiskHide niet meer aan boord. TopJohnWu zegt geen interesse meer te hebben in de ontwikkeling daarvan en hij stipt aan dat alternatieven hierop in de afgelopen maanden 'al veel beter dan MagiskHide' zijn geworden. Ook is het zo dat hij tegenwoordig werkt voor het Android Platform Security-team, wat een belangenverstrengeling zou vormen op dat gebied. Root verbergen is nodig om bepaalde apps te laten werken, die normaal op een rooted telefoon niet werken, zoals Pokemon GO, Snapchat en Android Pay.

Ook het stilleggen van de repo voor modules was al bekend sinds de canary-release. Wu zegt dat hij geen tijd meer heeft om dit onderdeel van Magisk te onderhouden. Gebruikers zullen zelf modules los moeten downloaden en handmatig flashen binnen Magisk Manager.

Nieuw in versie 24 is Zygisk, Magisk in Zygote, een proces binnen Android dat gedeelde code tussen processen mogelijk maakt. Wu zegt dat hij 'niet kan wachten om te zien wat moduleontwikkelaars ermee zullen doen'.