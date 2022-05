Versie Magisk zonder MagiskHide en repo voor modules verschijnt

Ontwikkelaar John Wu heeft de nieuwe versie van Magisk uitgebracht. Daarin is niet langer MagiskHide te vinden, de functie om root-toegang te verbergen voor apps. Ook de repository voor modules zit niet meer in de app.

Magisk Canary changelog

Wu stopt met beide functies vanwege zijn werk bij de tak van Google die werkt aan Android-beveiliging, zo schreef hij eerder. De nieuwe versie is een Canary-testversie en is de eerste in zes maanden, aldus Wu. MagiskHide vormt een belangenverstrengeling, omdat hij bij Google werkt aan beveiliging van Android. Het is volgens de ontwikkelaar eenvoudig voor iemand anders om een module te maken die de functie van MagiskHide overneemt.

De nieuwe versie bevat ook de eerste implementatie van Zygisk, Magisk in Zygote, een proces binnen Android dat gedeelde code tussen processen mogelijk maakt. Daarnaast brengt de nieuwe release ondersteuning voor Android 12, hoewel de meest recente versie ook zijn werk kan doen op de nieuwe Android-release. De meest recente stabiele versie van Magisk is 23.0. Magisk is de populairste tool om root-toegang te krijgen op Android-apparaten.