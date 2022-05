Specs budgettelefoons vergeleken - Goedkope telefoons staan even stil

Dit is geen review, round-up of test. De genoemde modellen hebben we voor dit verhaal niet getest. Dit verhaal is alleen een vergelijking van de specsheets van diverse telefoons, om zo te kunnen zien welke kant het op gaat met de markt voor budgettelefoons. Vaak is het zo dat nieuwe functies eerst op duurdere telefoons komen en later op goedkopere. Dat gebeurde in de afgelopen jaren onder meer met langere schermen, inkepingen en een cameraset-up met verschillende lenzen. Wat is er dit jaar nieuw in budgetmodellen?

De naamgeving: weinig helderheid

Het is lastig om telefoons met voorgangers te vergelijken, want vaak gooien fabrikanten hun series overhoop. De opvolger van de Nokia 2.4 is geen 2.5, maar welke dan wel? Xiaomi maakt het nog bonter, want dat heeft het hele jaar geen écht nieuwe budgetsmartphone uitgebracht als opvolger van de Redmi 9c. We hebben daarom gekozen voor de 9at, die deze zomer uitkwam in de Benelux, hoewel hij elders al eerder verscheen. De 9at is meer een nieuwe, maar goedkopere versie van de 9c. Voor Motorola geldt net zoiets; er was een Moto E7, maar geen E8. Wel een E20, maar die draait Android Go en is wat goedkoper.

Nu kun je daar iets kwaadaardigs achter zoeken, maar in de praktijk is het verschil natuurlijk klein. Niet veel mensen zullen telefoons naast rechtstreekse voorgangers leggen. Veel mensen hebben een voorkeur voor een bepaald merk, maar weinigen zullen zeggen dat ze een voorkeur hebben voor een Galaxy A0-telefoon of Nokia 2.X.

Telefoon Release Prijs bij release Samsung Galaxy A03s September 2021 149 euro Samsung Galaxy A02s December 2020 149 euro Motorola Moto E20 Oktober 2021 98 euro Motorola Moto E7 November 2020 119 euro Xiaomi Redmi 9AT Juli 2021 110 euro Xiaomi Redmi 9C September 2020 120 euro Nokia G10 Mei 2021 129 euro Nokia 2.4 September 2020 119 euro

Dit zijn de meest vergelijkbare modellen die we konden vinden. Daaruit blijkt al één ding: fabrikanten schipperen met hun naamgeving. Samsung is heel consistent en brengt negen maanden na de A02s de A03s voor dezelfde prijs uit. Bij Lenovo is iets raars aan de hand, want na de Motorola E7 komt de E20. Motorola werkt nu met tientallen in de naam, ook bij de Moto G-serie.

Xiaomi husselt zijn namen vaak door elkaar en dus kun je de Redmi 9AT zien als opvolger van de Redmi 9C. Er is wel een Redmi 10, maar geen Redmi 10c of 10at. En de Redmi Note 11 komt eraan, maar dat zijn weer iets luxere modellen. Nokia had vorig jaar de 2.4 en heeft dit jaar nog de 1.4 uitgebracht met Android Go. Voor duurdere modellen zijn er nu series met letters, zoals de X20 en G20. Om het vergelijkbaar te houden, hebben we de G10 gekozen.

Formaat

Laten we om te beginnen kijken naar het formaat. Telefoons zijn in het afgelopen jaar niet groter geworden als je ze allemaal bekijkt. Dat is een zeldzaam verschijnsel, want lange tijd werden telefoons elk jaar nét iets groter. In de budgetmarkt gebeuren ontwikkelingen vaak echter later dan bij duurdere modellen, dus hoe is dat bij de goedkope telefoons?

Telefoon Lengte (mm) Breedte (mm) Dikte (mm) Gewicht Samsung Galaxy A03s 164,2 75,9 9,1 196g Samsung Galaxy A02s 164,2 75,9 9,1 196g Motorola Moto E20 164,8 75,5 8,5 184g Motorola Moto E7 164,9 75,7 8,9 180g Xiaomi Redmi 9AT 164,9 77,1 9,0 194g Xiaomi Redmi 9C 164,9 77,1 9,0 196g Nokia G10 164,9 76,0 9,2 196g Nokia 2.4 165,9 76,3 8,7 195g

De trend is ook te zien bij budgetmodellen. Vanwege de vaak grote bezels en redelijk grote schermen vallen die vaak fors uit en dat was vorig jaar ook al zo. Alle telefoons zijn rond 16,5x7,6cm groot en rond 9mm dik.

De A03s en A02s zijn zelfs precies even groot, net als de Redmi 9AT en Redmi 9C. Dat kan betekenen dat het ontwerp helemaal niet vernieuwd is. Voor de Galaxy's geldt dat inderdaad op het oog, maar de Xiaomi-telefoons hebben de camera's niet op dezelfde plek zitten. Dat duidt erop dat er intern wel wat veranderd is, hoewel van buiten verder weinig verschil te zien is. Wel kunnen fabrikanten variëren met de kleurstelling om de telefoons van elkaar te onderscheiden, al gebeurt dat ook niet altijd.

Dit is in lijn met de rest van de markt. Het lijkt erop dat er een plafond is bereikt en budgettelefoons zijn in de afgelopen jaren vaak al wat groter geweest dan duurdere modellen. Dat komt doordat de schermranden meestal breder zijn; dat is goedkoper in productie. Als je geen kleiner scherm wilt, is een grotere behuizing dan de oplossing.

Met het formaat van 16,5x7,6cm zijn de nieuwe budgetmodellen iets groter dan gemiddeld, want de gemiddelde smartphone is 16x7,4cm groot.

Scherm

De grootte van de telefoons hangt samen met de grootte en beeldverhouding van de schermen. Die is, in navolging van het formaat, bij de nieuwe modellen ook nauwelijks veranderd. We zien veel schermen met een diagonaal van rond 6,5" met beeldverhoudingen rond 20:9. Vroeger, voor 2017, waren 5,5"-schermen met een 16:9-verhouding populair en nu lijkt het 20:9-scherm van 6,5" die rol te gaan overnemen. Dat is trouwens ook bij benadering even breed als de oude 5,5"-displays met 16:9-verhouding.

Telefoon Diagonaal Schermverhouding Oppervlakte Resolutie Plek frontcamera Samsung Galaxy A03s 6,5" 20:9 102cm² 1600x720px Druppel-inkeping Samsung Galaxy A02s 6,5" 20:9 102cm² 1600x720px Druppel-inkeping Motorola Moto E20 6,5" 20:9 102cm² 1600x720px Druppel-inkeping Motorola Moto E7 6,52" 20:9 102,8cm² 1600x720px Druppel-inkeping Xiaomi Redmi 9AT 6,53" 20:9 102,9cm² 1600x720px Druppel-inkeping Xiaomi Redmi 9C 6,53" 20:9 102,9cm² 1600x720px Druppel-inkeping Nokia G10 6,52" 20:9 102,8cm² 1600x720px Druppel-inkeping Nokia 2.4 6,5" 20:9 102cm² 1600x720px Druppel-inkeping

Het zijn net als vorig jaar allemaal ips-lcd's met een druppel-inkeping voor de frontcamera's. Op het gebied van schermtechniek, formaat, resolutie en eigenlijk op alle andere gebieden is er niets gebeurd, en dat is ook uitzonderlijk, want vorige jaren werden schermen vaak groter.

Laten we daar eens op inzoomen. Als we kijken naar de afgelopen vijf jaar in een paar van de series die we hier als voorbeeld nemen, dan zien we dat de schermdiagonaal elk jaar minstens een beetje toenam.

Ontwikkeling schermen Model Schermoppervlakte Diagonaal Resolutie Verhouding Nokia 2 69cm² 5" 1280x720px 16:9 2.1 83cm² 5,5" 1280x720px 16:9 2.2 81cm² 5,7" 1520x720px 19:9 2.3 96cm² 6,2" 1520x720px 19:9 2.4 102cm² 6,5" 1600x720px 20:9 G10 102cm² 6,5" 1600x720px 20:9 Motorola E3 69cm² 5,0" 1280x720px 16:9 E4 69cm² 5,0" 1280x720px 16:9 E5 84cm² 5,7" 1440x720px 18:9 E6s 91cm² 6,1" 1560x720px 19,5:9 E7 102cm² 6,5" 1600x720px 20:9 E20 102cm² 6,5" 1600x720px 20:9

Als je kijkt naar de resoluties, dan valt ook op dat deze prijsklasse lang blijft hangen op de 720p-resolutie. De stap naar full hd is kennelijk geen meerwaarde waarin fabrikanten voor deze telefoons veel heil zien. Dat kan liggen aan de prijs van een full-hd-scherm, maar ook aan het feit dat smartphonemakers hun iets minder goedkope telefoons willen onderscheiden van deze modellen. Wat ook meespeelt: full hd vereist meer rekenkracht van de socs en dat is in deze prijsklasse geen vanzelfsprekendheid. De goedkoopste socs ondersteunen soms full-hd-resoluties niet.

Ook schermen met hogere verversingssnelheid zijn nog niet verschenen in deze prijsklasse. De goedkoopste modellen met 90Hz-scherm zitten wel rond 150 euro inmiddels, maar dat zijn duurdere modellen van vorig jaar of nieuwere modellen als de Moto G20 van Motorola. Dat is dus één trapje boven de goedkoopste modellen van die fabrikanten.