De nieuwe budgettelefoons - Wat je nu krijgt voor weinig

Dit is geen review. Het is zelfs geen preview. Dit is een simpel geval van specsheets van telefoons van de grootste fabrikanten naast elkaar houden en vergelijken met hun voorganger om te zien waar de progressie zit dit najaar.

Waarom we dat dan toch doen? Omdat er iets is om te vergelijken. Je had het misschien niet door, maar 24 november was dit jaar niet alleen Nationale Check Je Wachtwoorden Dag, maar ook internationale 'laat je je budgettelefoon zien'-dag. Samsung toonde de Galaxy A12 en A02s, Xiaomi toonde de Poco M3 en Lenovo kwam met de Motorola Moto E7.

In dit verhaal bekijken we de specsheets van deze telefoons van alle kanten, om te kijken wat er veranderd is ten opzichte van voorgangers en of we lijn zien in welke keuzes deze drie fabrikanten maken.

Toestel Galaxy A12 Galaxy A11 Moto E7 Moto E6s Poco M3 Redmi 8 Prijs Nog onbekend Rond 150 euro Rond 120 euro Rond 120 euro Rond 150 euro Rond 150 euro

Formaat

Om het formaat te bekijken, kijken we naar de telefoons en hun directe voorgangers. Bij de Galaxy A12 is dat de A11 van dit voorjaar, bij de Poco M3 is dat de Redmi 8 van vorig jaar herfst en bij de Moto E7 is dat de Moto E6s van dit voorjaar.

De voorganger eruit pikken in de line-up is niet zo makkelijk als het lijkt. Zo is er bijvoorbeeld voor de A11 een A10 van vorig jaar, maar die is nu al meer dan anderhalf jaar oud. Bij Xiaomi is er een Poco M2, maar die kwam twee maanden geleden uit en in 2019 waren er helemaal geen Poco-modellen. De Moto E6 kwam niet in de Benelux uit, maar wel de nog goedkopere E6 Play en de grotere E6 Plus.

Toestel Galaxy A12 Galaxy A11 Moto E7 Moto E6s Poco M3 Redmi 8 Hoogte (mm) 164 161,4 164,9 155,6 162,3 156,5 Breedte (mm) 75,8 76,3 75,7 73 77,3 75,4 Dikte (mm) 8,9 8,0 8,9 8,5 9,6 9,4 Gewicht 205g 177g 180g 160g 198g 188g

"Ik schrijf je een lange brief, want ik heb geen tijd voor een korte brief", schreef filosoof en natuurkundige Blaise Pascal ooit, en in de huidige smartphonemarkt kun je ook zeggen: ik maak een grote telefoon, want ik heb geen tijd om een compacte telefoon te ontwerpen.

Al deze modellen zijn behoorlijk uit de kluiten gewassen en ook groter dan hun voorgangers. Allemaal zijn ze langer en dikker dan hun voorgangers. De Galaxy A12 is als enige iets minder breed, maar de nieuwe telgen van Motorola en Xiaomi zijn breder. Zwaarder zijn ze ook allemaal. Ze zitten wel rond het gemiddelde van de smartphonemarkt, dat inmiddels rond 162,7x75,4mm ligt. Ze zijn dus zeker niet extreem groot.

Scherm

Toestel Galaxy A12 Galaxy A11 Moto E7 Moto E6s Poco M3 Redmi 8 Diagonaal 6,5" 6,4" 6,5" 6,1" 6,53" 6,22" Schermverhouding 19,5:9 19,5:9 20:9 19,5:9 19,5:9 19:9 Formaat 150x69mm 148x68mm 151x68mm 141x65mm 151x70mm 143x68mm Oppervlakte (cm²) 103,7 100,5 102,8 91,3 104,7 96,6 Resolutie 1560x720px 1560x720px 1600x720px 1560x720px 2340x1080px 1520x720px Techniek Lcd Lcd Lcd Lcd Lcd Lcd Plek frontcamera Druppel-inkeping Gat in scherm Druppel-inkeping Druppel-inkeping Druppel-inkeping Druppel-inkeping

Op gebied van scherm wordt het allemaal langer en groter. Dat is in lijn met de rest van de markt, die langzaam beweegt van 19:9 naar 20:9 en misschien nog wel iets langer.

De Poco M3 is de enige die de oversteek maakt van 720p naar 1080p. Nu is Xiaomi de prijsvechter die genoegen neemt met kleine of geen marges ten gunste van het winnen van marktaandeel, dus die introduceert vaker als eerste bepaalde onderdelen voor het eerst in een prijsklasse.

In de prijsklasse hier vlak boven, tegen 200 euro, vinden we al met de Oppo A53 en OnePlus Nord N100 de eerste telefoons met een 90Hz-scherm, iets dat in deze prijsklasse nog niet aan de orde is. Hier gaat het in alle gevallen nog om 60Hz-schermen.

Klein detail dat de moeite waard is: de A12 heeft een druppelinkeping, terwijl de A11 een gaatje links bovenin heeft voor de frontcamera. Een gat in het scherm is de nieuwere techniek, al is die snel op goedkopere telefoons gekomen zoals de A11. Waarom Samsung de druppelinkeping terugbrengt, is onduidelijk - wellicht is de oudere techniek goedkoper in productie en heeft het weinig meerwaarde.

Camera's

Toestel Galaxy A12 Galaxy A11 Moto E7 Moto E6s Poco M3 Redmi 8 Aantal camera's achter 4 3 2 2 3 2 Primaire camera 48MP, 30mm², f/2.0 13MP, rond 20mm², f/1.8 48MP, 30mm², f/1.7 13MP, rond 16mm², f/2.2 48MP, 30mm², f/1.8 12MP, rond 23mm², f/1.8 Tweede camera Ultragroothoek, 5MP Ultragroothoek, 5MP Macrocamera, rond 7mm², 2MP Dieptesensor Macrocamera, rond 7mm², 2MP Dieptesensor Derde camera Macrocamera, rond 7mm², 2MP Dieptesensor - - Dieptesensor - Vierde camera Dieptesensor - - - - - Video 1080p, 30fps 1080p, 30fps 1080p, 30fps 1080p, 30fps 1080p, 30fps 1080p, 30fps Frontcamera 8MP, f/2.2 8MP, f/2.0 5MP, f.2.2 5MP, f.2.2 8 MP, f/2.0 8MP, f/2.0

Doe eens een gooi, welke camerasensor is afgelopen jaar fors goedkoper geworden? Alle telefoons komen ineens met de 30 vierkante millimeter grote, 1/2"-sensor met 48 megapixels. Die verscheen twee jaar geleden voor het eerst, zat vorig jaar al in midrange-telefoons onder 300 euro en heeft de weg nu gevonden naar deze prijsklasse.

Samsung GM1, 48MP-camerasensor

Samsung doet daar een goedkopere camera met ultragroothoeklens bij. De rest houdt het op nog goedkopere sensors om het aantal camera's aan de achterkant stevig op te schroeven. Een kleine macrocamera met lage resolutie of een dieptesensor om portretmodus te maken zonder geavanceerde software hebben daarbij de voorkeur.

Accu en laden

Toestel Galaxy A12 Galaxy A11 Moto E7 Moto E6s Poco M3 Redmi 8 Accucapaciteit 5000mAh 4000mAh 4000mAh 3000mAh 6000mAh 5000mAh Laden 15W 15W 10W 10W 18W 18W

Op gebied van accucapaciteit is een grote stap gezet afgelopen jaar. Waar het gemiddelde afgelopen jaar steeg van 4000mAh naar 4500mAh, zitten deze telefoons allemaal 1000mAh hoger dan hun voorgangers. Bij de Poco M3 gaat het om 6000mAh. De Moto E7 heeft de laagste capaciteit, maar Lenovo maakt ook vaak Power-versies van zijn Moto G-telefoons; die zijn duurder dan de Moto E-telefoons, maar hebben ook fors grotere accu's.

Aan het laden is niets veranderd. Het supersnelle laden van duurdere telefoons, met vaak 25W of 30W, is nog niet doorgedrongen in deze prijsklasse. Het blijft op laadsnelheden van tussen 10W en 20W en er is geen verandering ten opzichte van de voorgangers.

Geluid en aansluitingen

Toestel Galaxy A12 Galaxy A11 Moto E7 Moto E6s Poco M3 Redmi 8 Speakers Dubbele luidspreker Enkele luidspreker Enkele luidspreker Enkele luidspreker Dubbele luidspreker Enkele luidspreker 3,5mm-jack Ja Ja Ja Ja Ja Ja Usb-poort USB-C, USB 2.0 USB-C, USB 2.0 USB-C, USB 2.0 Micro-USB, USB 2.0 USB-C, USB 2.0 USB-C, USB 2.0 Slots 2x Nano-SIM

MicroSD 2x Nano-SIM

MicroSD 2x Nano-SIM of

1x Nano-Sim +

MicroSD 2x Nano-SIM

MicroSD 2x Nano-SIM

MicroSD 2x Nano-SIM

MicroSD

Dit jaar maken Samsung en Xiaomi in deze klasse de overstap naar een dubbele luidspreker, terwijl de Moto's blijven op een enkele luidspreker. Bij een dubbele luidspreker dient veelal de speaker boven het scherm, bedoeld voor telefoontjes, ook als output voor geluid tijdens video's, muziek of gamen.

Alle telefoons op de Moto E6s na zitten nu op USB-C, meer dan vijf jaar nadat we deze poort voor het eerst op telefoons aantroffen. Het gaat in alle gevallen om USB 2.0 met in enkele gevallen ondersteuning voor USB OTG voor het aansluiten van bijvoorbeeld USB-sticks of een bedraad toetsenbord op het apparaat.

Hardware

Toestel Galaxy A12 Galaxy A11 Moto E7 Moto E6s Poco M3 Redmi 8 Soc Onbekend Qualcomm Snapdragon 450 MediaTek Helio G25 Mediatek Helio P22 Qualcomm Snapdragon 662 Qualcomm Snapdragon 439 Geheugen (minimaal) 3GB 2GB 2GB 2GB 4GB 3GB Opslag 32GB eMMC 5.1 32GB eMMC 5.1 32GB eMMC 5.1 32GB eMMC 5.1 64GB

UFS 2.1 32GB, eMMC 5.1 Vingerafdrukscan Zijkant Achterkant Achterkant Achterkant Zijkant Achterkant Nfc Nee Nee Nee Nee Nee Nee Wifi Ja, onbekend WiFi 4

Geen 5GHz WiFi 4

Geen 5GHz WiFi 4

Geen 5GHz WiFi 5

Wel 5GHz WiFi 4

Geen 5GHz Bluetooth Ja, onbekend 4.2 5.0 4.2 5.0 4.2 Infrarood Nee Nee Nee Nee Ja Ja FM-radio Onbekend Ja Ja Ja Ja Ja

Daar is Xiaomi weer met wat nieuwe dingetjes op hardwaregebied, voor het eerst in deze prijsklasse. Zo heeft de Poco M3 UFS-opslag in plaats van het langzamere eMMC. Daarnaast is de opslag met 64GB twee keer zo groot als bij de Redmi 8. Ook het geheugen is groter met 4GB. De Poco M3 heeft bovendien ondersteuning voor wifi op 5GHz, iets dat in deze prijsklasse verder niet is doorgedrongen.

Wat verder opvalt: ze hebben geen van alle nfc, vermoedelijk omdat het een duurder component is. Het zit al een jaar of acht op dure telefoons, maar heeft duidelijk geen prioriteit. De FM-radio zit wel op veel modellen. De vingerafdrukscanner zit bij de A12 en M3 op de zijkant, een trend die we bij veel meer smartphones hebben gezien.

Tot slot

Als we alles samenvatten, dan zien we dat vooral de Poco M3 enkele nieuwe onderdelen toevoegt voor dit prijssegment: een 1080p-scherm, UFS-opslag en 5GHz-wifi. Over de hele linie zien we dat telefoons iets groter worden met iets grotere schermen, maar ook een accu krijgen met een stuk meer capaciteit. Op het gebied van de camera is de grotere sensor met 48 megapixels nu in alle modellen verschenen.

De progressie dit jaar is er dus op het gebied van de accu en de camera, met duidelijk hogere getallen om gebruikers ervan te overtuigen een bepaalde telefoon te kiezen. Daarmee krijg je ten opzichte van vorig jaar toch meer smartphone voor hetzelfde geld - precies wat je verwacht van een budgettelefoon.

Grootste pijnpunten die overblijven zijn het beperkte geheugen en de beperkte opslag, iets dat alleen bij de Poco M3 niet speelt. Maar dat er in elk geval één nieuw model is dat een ruime hoeveelheid geheugen en ruime, snelle opslag biedt, toont aan dat het wel kan in deze prijsklasse - en dat andere merken dus hopelijk komend jaar ook meer geheugen en meer opslag in hun goedkope telefoons bieden.