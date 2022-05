Sommigen hebben het onder de douche, anderen als ze in bed liggen en de slaap nog niet komt, weer anderen krijgen inspiratie op Twitter. Ideeën beginnen ergens, maar dan weet je nog niet of ze tot iets zullen leiden. Zo begon ook ons idee dat 3d-gezichtsherkenning en vingerafdrukscanners achter het scherm alweer op hun retour zijn.

In dit geval kwam het idee voort uit onze indruk dat de vingerafdrukscanner aan de zijkant verdacht veel terugkomt op specsheets. Aan de zijkant geplaatste vingerafdrukscanners zijn geen nieuwe technologie. Sony gebruikte ze al meer dan vijf jaar geleden voor zijn telefoons en zo af en toe zaten ze in de afgelopen jaren ook op nieuwere modellen, zoals de Samsung Galaxy S10e uit 2019. Veel kwamen ze echter niet voor; de vingerafdrukscanner achter het scherm had duidelijk de voorkeur.

Wat helemaal is verdwenen op Android, is 3d-gezichtsherkenning. Na de introductie van de iPhone X in 2017 met Face ID had je kunnen verwachten dat die technologie veel zou terugkomen in Android-telefoons en eventjes leek het daar ook op. Huawei zette 3d-gezichtsherkenning in de Mate 20 Pro en Mate 30 Pro, Xiaomi had het in de Pocophone F1 geïntegreerd en Google kwam ermee in de Pixel 4, maar daarna bleef het stil. De technologie keerde niet terug.

Nu is het najaar 2020 en er is iets aan het veranderen. Het is heus niet alleen Google dat terugkeerde naar de oude vingerafdrukscanner aan de achterkant voor de Pixel 5. De Poco F2 Pro van Xiaomi heeft geen 3d-gezichtsherkenning meer en diverse modellen hebben nu een vingerafdrukscanner aan de zijkant. Hoeveel eigenlijk, en waarom?