Google komt met Soli-achtige open standaard voor radar genaamd Ripple

Google en een aantal andere bedrijven, waaronder Ford en Texas Instruments, komen met een open standaard voor radar, bedoeld voor algemene toepassing bij consumenten. Het lijkt erop dat het gaat om de Soli-radartechnologie van Google.

Dat Google de Soli-technologie onder heeft gebracht in deze Ripple-standaard blijkt uit uitzoekwerk van The Verge. Die tekent aan dat de Google-werknemer die geciteerd wordt bij de publicatie van de Ripple-standaard ook degene is die Soli ontwikkelde. Daarnaast zijn er veel verwijzingen naar Google op de Ripple-Githubpagina en zou de opensource-gebruiksovereenkomst afkomstig van Google zijn en is de TCA-noemer waaronder Ripple ondergebracht wordt, later toegevoegd aan die overeenkomst.

Soli is wellicht het bekendst van zijn inclusie in de Google Pixel 4. Daar werd het gebruikt om gebaren van de gebruiker te herkennen en de vorm van zijn of haar gezicht af te lezen, ten behoeve van face unlock. De technologie kwam niet terug in daaropvolgende Pixel-telefoons, maar zit wel in Nest-thermostaten en de nieuwe generatie Google Nest Hub. In die eerste wordt hij gebruikt om een voorbijganger te detecteren en daarna het scherm te verlichten, maar gebarenbediening ondersteunt hij niet. De nieuwste Nest Hub ondersteunt wel een handvol gebaren. In 2020 gaf Google een inkijk in hoe de technologie werkt.

De Ripple-standaard is van de CTA, de Consumer Technology Association, die ook de CES-techbeurs organiseert. Volgens de bekendmaking zijn deelnemers aan het project 'onder andere' Google, Ford, Texas Instruments, NXP, Infineon en Blumio.

In een reactie tegenover The Verge laat automaker Ford weten dat het 'onderzoekt hoe binnenradar gebruikt kan worden om verschillende klantenervaringen [...] te verbeteren'. Wellicht dat toekomstige Ford-wagens dus Pixel 4-achtige gebarenbediening krijgen.

Op de Ripple-website zijn voorgestelde toepassingen van Ripple 'non-invasieve gezondheidsmonitoring', aanwezigheidsdetectie van gebruikers en inzittenden, detectie van activiteit en contactloze gebarenbediening.

