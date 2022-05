Google Nest Hub (2nd gen)

Dik twee jaar na introductie van de Nest Hub, Googles eerste assistentapparaat met ingebouwd scherm, introduceert Google de Nest Hub (2nd gen). De nieuwe versie kost honderd euro en is daarmee een tientje duurder dan zijn voorganger. Uiterlijk lijken beide modellen als twee druppels water op elkaar, maar dankzij een Soli-radar kan de nieuwe Nest Hub nu ook op afstand met handgebaren bediend worden en biedt het apparaat Sleep Sensing-slaapanalyse. Tijd om uit te zoeken hoe goed het apparaat dat doet én of je Google wel in je slaapkamer moet willen.

Uiterlijk

Laten we bij het begin beginnen. De nieuwe Nest Hub bestaat net als zijn voorganger, die in 2018 als Google Home Hub werd geïntroduceerd, uit een 7"-scherm dat is gemonteerd op een ovale voet die aan alle kanten van geperforeerd luidsprekerdoek is voorzien. Het ontwerp is daarmee in lijn met de Google Nest Mini en Nest Audio-slimme speakers. In de bezel rond het scherm zijn twee microfoons, een lichtsensor, led en een nieuwe Soli-radarsensor ondergebracht. Aan de achterkant van het scherm is een fysieke schuifknop aanwezig om de microfoons uit te schakelen, evenals een volumeknop. De Nest Hub (2nd gen) is net als zijn voorganger en in tegenstelling tot de grotere Nest Hub Max niet voorzien van een ingebouwde camera. Videobellen kan dus niet en je kunt de nieuwe Nest Hub ook niet als een Nest-binnenhuiscamera gebruiken.

In de voet is bij het nieuwe model een betere luidspreker ingebouwd en ook is voorzien in een derde microfoon, waarmee de Nest Hub spraakcommando's nog beter moet oppikken dan zijn voorganger. Ook nieuw is de ingebouwde Thread-radio voor het gelijknamige, energiezuinige mesh-netwerkprotocol voor home-automation. Op dit moment zijn er nog vrij weinig apparaten die Thread ondersteunen. Aangezien Project Home over IP, waaraan Google meewerkt, echter ook Thread gebruikt, is het idee dat de Nest Hub op termijn rechtstreeks kan communiceren met andere smarthomeapparatuur die niet van wifi gebruikmaakt.

Het scherm is opnieuw van het ips-lcd-type met een relatief lage resolutie van 1024x600 pixels. Eigenlijk is het enige detail dat verraadt dat we de '2nd gen' van de Nest Hub in handen hebben, de bezel rond het scherm. De glasplaat voor het scherm wordt nu namelijk niet langer ingesloten door een kunststof rand, maar loopt naadloos door tot de zijkant en ligt daarmee niet langer in, maar óp de behuizing. Een subtiele verandering die wellicht is ingegeven doordat vuil zich bij de eerste Nest Hub kon ophopen in de kleine kier tussen de glasplaat en de behuizing.