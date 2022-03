Google geeft Nest Hub toetsenbord in browser

Google heeft de browser van de Nest Hub en Hub Max een update gegeven met onder andere een virtueel toetsenbord. Deze browser is via een omweg op te roepen. Ook is er een speeddial-optie voor contacten die huishoudens delen.

Het toetsenbord dat op te roepen is op de Nest Hub en Hub Max, vertoont gelijkenissen met dat van Chrome OS. Dat schrijft 9to5Google, dat de functie ontdekte en uitprobeerde. De Nest-displays hadden al een browser, die via een omweg op te roepen is door een spraakcommando in te voeren en onderaan op Wikipedia te klikken. Dit opent de mobiele pagina in de ingebouwde browser.

Nieuw zijn verder de opties om een pagina te verversen en naar een smartphone te sturen in een zwevend menu bij de browser. Daarmee blijft het om een zeer rudimentaire browser gaan. De primaire manier van interactie met de Hub-apparaten is via spraak, zo is de bedoeling van Google. De nieuwe functies verschijnen bij het updaten naar firmwareversie 1.54.

Google meldt verder de komst van nieuwe functies naar Nest-apparaten zoals camera's, routers en thermostaten. Feeds met notificaties van die apparaten in de Home-app zijn voortaan aan te passen, door bijvoorbeeld bepaalde categorieën niet te tonen. In de Home-app is verder een speeddial-optie voor bepaalde contacten van huishoudens toegevoegd.