Sonos start met lossless dienst Radio HD in Nederland voor 8 euro per maand

Sonos breidt de beschikbaarheid van zijn Radio HD-dienst uit naar vijf nieuwe landen, waaronder Nederland. Luisteraars kunnen zich voor 8 euro per maand abonneren op de flac-radiodienst van Sonos.

Sonos start vanaf dinsdag met Sonos Radio HD in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Canada. De dienst was al beschikbaar voor gebruikers in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Wanneer de Radio HD-dienst naar België komt, is niet bekend.

Sonos Radio HD is de betaalde versie van het in juni vorig jaar beschikbaar gemaakte Sonos Radio, waarmee Sonos gebruikers toegang tot duizenden internetradiostations, eigen stations en door artiesten gecureerde stations biedt. Die dienst is sinds november wel beschikbaar in België. Sonos Radio HD is reclamevrij en biedt stations in flac-formaat op 16 bits en 44,1kHz aan. Daarnaast kunnen HD-abonnees nummers skippen en herhalen en kunnen ze exclusieve muziekprogramma's verwachten.

Een daarvan is The Lighthouse van muzikant en producer Brian Eno. De artiest biedt via deze weg oud en nieuw materiaal aan, waaronder nog niet eerder gepubliceerde muziek. In een programma dat voor iedereen beschikbaar komt bespreekt Eno het niet eerder uitgebrachte materiaal en vertelt waarom hij in zijn archief duikt om de muziek te delen.

Met Radio HD gaat Sonos aan de ene kant meer concurreren met TuneIn en aan de andere kant met het betaalde lossless streaming aanbod van onder andere Amazon, Apple, Deezer en Spotify.