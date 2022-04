Gerucht: Spotify wil relatie artiesten verbeteren door verkoop concertkaartjes

Spotify zou overwegen om concertkaartjes te gaan verkopen. Daarbij wil het artiesten wijzen op plekken waar ze populair zijn om zo te suggereren waar ze zouden kunnen optreden. Ook gaat het om virtuele evenementen. Met de stap zou Spotify de relatie met artiesten willen verbeteren.

Spotify onderzoekt de stap momenteel, schrijft The Information. Het bedrijf heeft de plannen niet bevestigd of ontkend. Het zou niet voor het eerst zijn dat de muziekstreamingdienst de oversteek maakt naar het promoten van evenementen, schrijft Engadget. Dit voorjaar waren er virtuele evenementen die Spotify hostte.

De muziekstreamingdienst wil de data van gebruikers inzetten om artiesten erop te wijzen waar ze populair zijn en waar een optreden dus wellicht veel zin zou hebben. Naast het verbeteren van de relatie met artiesten zou het ook een manier zijn om zijn dienst te onderscheiden van concurrenten zoals Apple Music en Deezer.

Het is onbekend of en wanneer Spotify zou willen beginnen met het aanbieden van kaartjes voor fysieke en digitale concerten via de eigen dienst. Ook is onduidelijk hoe dat zou werken in de app van de muziekstreamingdienst.