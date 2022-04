Lithiumproducent opent R&D-centrum om innovatie met EV-accu's te versnellen

Albemarle, volgens Bloomberg 's werelds grootste fabrikant van lithiumproducten, gaat in juli een R&D-centrum openen om sneller stappen te kunnen zetten op het gebied van innovaties van bijvoorbeeld accu's voor elektrische auto's.

Het Amerikaanse bedrijf noemt het centrum de Battery Materials Innovation Center en zegt hier onderzoek te willen doen naar lithiumhydroxide- en lithiumcarbonaat-'groeiplatformen'. Ook wil het bedrijf onderzoek doen naar 'geavanceerde energie-opslagmaterialen'. In het in North Carolina gevestigde BMIC kan Albemarle tevens nieuwe materialen synthetiseren, de eigenschappen van materialen karakteriseren en analyseren, onderzoeken hoe materialen opgeschaald kunnen worden en onderzoeken hoe materialen in accucellen geïntegreerd kunnen worden.

BMIC krijgt een dry room met een multilaags-pouch cell line die accucellen in smartphoneformaat kan produceren. Tegen Bloomberg legt cto Glen Merfeld uit dat het bedrijf hiermee bijvoorbeeld monsters kan maken van accu's voor elektrische auto's met nieuwe technieken om deze nieuwe technieken te kunnen toetsen. Zo hoeft het bedrijf geen grote accu's te maken om hier onderzoek naar te doen. Voorheen moest Albemarle dit proces uitbesteden aan andere bedrijven, wat maanden zou duren. Albemarle hoopt met de pouch cell line dit onderzoek naar nieuwe accu's sneller te kunnen uitvoeren.

Albemarle wil daarnaast dunne lithiumanodes ontwikkelen om de energiedichtheid van accu's te kunnen vergroten. Zo willen ze eerst 'geavanceerde lithiummetaal-rolling' toepassen om lithiumfolies met een dikte van twintig micrometer te kunnen maken. Later wil het lithiumfolie met een dikte van drie tot vijf micrometer ontwikkelen, met gebruik van technologie die nu nog in ontwikkeling is.

Met deze ontwikkelingen hoopt Albemarle dat autofabrikanten over kunnen stappen van accu's met grafietanodes naar lithiumanodes. Dit zou de energiedichtheid van accu's kunnen verdubbelen en de kosten kunnen halveren, stelt de producent.