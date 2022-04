AP hoeft van Raad van State niet op te treden tegen Arnhemse afvalpas

De Autoriteit Persoonsgegevens hoeft van de Raad van State niet op te treden tegen de afvalpas die de gemeente Arnhem gebruikt. Privacyactivist Michiel Jonker stelde dat de gemeente met deze pas de AVG overtreedt, iets waar de rechter in het hoger beroep niet in mee ging.

De kwestie rondom de Arnhemse afvalpas speelt al sinds 2015, toen de gemeente Arnhem de afvalpas voor het eerst inzette. Arnhemse huishoudens die toen restafval in ondergrondse afvalcontainers wilden weggooien, moesten daarvoor een adresgebonden afvalpas gebruiken. Hier maakte Arnhemmer Michiel Jonker bezwaar tegen. Uiteindelijk dwong hij een handhavingsverzoek af bij de Autoriteit Persoonsgegevens, die de gemeente een last onder dwangsom oplegde van maximaal 50.000 euro.

De gemeente besloot in 2017 om te stoppen met de pasjes, maar voerde deze in 2019 opnieuw in, via een nieuw systeem. Dit nieuwe systeem verwerkt de persoonsgegevens bij de container, maar anonimiseert deze daarna. De nieuwe afvalpassen werken met chipcodes die gekoppeld zijn aan woonadressen. Wanneer een gebruiker de afvalpas bij de container houdt, scant de kaartlezer deze chipcode en vergelijkt deze met een autorisatielijst die is opgeslagen op de kaartlezer.

'Vrijwel direct daarna' wordt de chipcode omgezet in een generiek viercijferig nummer en weer verwijderd als de container sluit. Daarmee is het adres niet meer te achterhalen. De AP vond dat de gemeente hiermee voldeed aan de AVG en dus die dwangsom niet hoefde te betalen, iets waar Jonker het niet mee eens was. Daarom stapte hij naar de rechter, om de Autoriteit Persoonsgegevens tot handhaving te dwingen. Die rechter concludeerde bijna twee jaar geleden dat de AP niet hoeft op te treden, dus stapte Jonker naar de Raad van State om hoger beroep in te stellen.

In de uitspraak bevestigt de Raad van State het eerdere oordeel van de lagere rechtbank. Jonker claimt dat misbruik kan worden gemaakt van de persoonsgegevens die kort worden opgeslagen. De Raad van State gaat hier niet in mee, omdat deze gegevens maar korte tijd worden verwerkt. Dit kan gezien worden als een privacyinbreuk, maar staat volgens de rechter wel in verhouding tot het 'met de verwerking te dienen doel'. Het verwerken van de gegevens is dus nodig om de afvalpas te laten werken en daarmee volgt de gemeente Arnhem volgens de rechter de AVG.

Jonker stelde daarnaast dat het verwerken van de gegevens in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Volgens de rechter vloeien uit dit EVRM echter geen zwaardere eisen voort dan de toets van de AVG; hier gaat de rechter dus ook niet in mee.

Privacy First staat Jonker bij in het juridische conflict met de gemeente. Tegen de privacyorganisatie zegt Jonker dat hij het niet als een rechtelijke uitspraak ziet, 'maar als een politieke'. "Als de Raad van State de bedoeling van artikel 8 van het EVRM, de AVG en artikel 10 van de Grondwet serieus had genomen, zou dat consequenties hebben voor allerlei overheden die de privacy al jarenlang schenden." Daarnaast vinden Jonker en Privacy First dat de RvS niet goed heeft gekeken naar de noodzakelijkheid van gegevensverwerking die volgens de AVG zou moeten worden aangetoond. Jonker overweegt een klacht in te dienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.