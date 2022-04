Nieuwe Ziggo-klanten met Complete-abonnement krijgen Mediabox Next

Nieuwe Ziggo-klanten die een Complete-abonnement afsluiten, krijgen voortaan een Mediabox Next in plaats van de oudere Mediabox XL. Daarmee kunnen die klanten diverse tv-zenders in 4K bekijken, zoals de Olympische Spelen en de finales van tennistoernooi Wimbledon.

De wijziging gaat in per donderdag, meldt Ziggo. De wijziging is ook al op de site te vinden. Bestaande klanten krijgen de Mediabox Next niet. De Next is de eerste settopbox van Ziggo die zenders in 4K ondersteunt. De Mediabox XL komt tot full-hd. Er komt een nieuwe versie aan van de Mediabox Next, al wil Ziggo daar nog niet al te veel over kwijt.

Klanten met een Start-abonnement en Mediabox XL kunnen vanaf deze zomer na een upgrade van de software programma's tot twee dagen terugkijken en er is meer opslagruimte voor opgenomen programma's. Ook de functie Voice Control is beschikbaar op die settopbox. Klanten kunnen in winkels van Vodafone en Ziggo een afstandsbediening die dat ondersteunt ophalen. Volgens Ziggo gaat het om een miljoen klanten die de upgrade krijgen.