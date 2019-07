Ziggo is met bijna vier miljoen klanten verreweg de grootste televisieaanbieder van Nederland. Naast televisie levert het bedrijf internet aan meer dan drie miljoen abonnees en, sinds de fusie met Vodafone, zijn er in totaal zo'n twee en een half miljoen vaste- en mobieletelefonieklanten. Televisiesignalen worden grotendeels via glasvezelverbindingen getransporteerd, maar voor de laatste meters wordt nog veelal met koperen coaxkabels gewerkt. Voor lineaire tv wordt gebruikgemaakt van dvb-c: de standaard voor digitale tv via de kabel. Een aantal zenders staat ongecodeerd op de kabel, maar het grootste deel van het aanbod moet worden gedecodeerd door middel van CI+-modules of losse settopboxen die door Ziggo worden verhuurd.

De meest luxe settopbox die Ziggo tot voor kort verhuurde, was de Mediabox XL, die eerder onder de naam Horizon aan de man werd gebracht. Dit apparaat kon programma's opnemen en bood toegang tot Ziggo's video-on-demanddiensten. De Mediabox XL werkte niet altijd even snel en stabiel, verbruikte zelfs in stand-by tientallen watts en werd daardoor behoorlijk heet. Als het aanstond, werd het actief gekoeld, waarbij het zich duidelijk liet horen. Ook was de Mediabox XL niet geschikt voor 4k en hdr, waardoor hij niet toekomstvast was.