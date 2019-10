Ziggo beperkt aanbod Mediabox Next, updatet XL-box voor 'vergelijkbare ervaring'

Ziggo is gestopt met de levering van de Mediabox Next aan TV Complete-klanten. Alleen bij TV Max- met minimaal Internet Complete wordt het kastje nog geleverd. Daarnaast krijgt de Mediabox XL volgend jaar een update om klanten een 'vergelijkbare kijkervaring' voor te schotelen.

Woordvoerder Hans den Heijer licht aan Tweakers toe dat de beperking van de levering van de Mediabox Next afgelopen maandag is ingegaan. Voorheen werd de 4k-settopbox ook bij TV Complete-pakketten geleverd. Volgens de woordvoerder is deze stap het gevolg van de populariteit van de Mediabox Next. Hij spreekt van een 'groot succes' en dat de uitrol van de 4k-settopbox sneller is gegaan dan verwacht. "Om de Mediabox Next te kunnen blijven leveren en te voorkomen dat er in deze fase onnodig mediaboxen worden geruild, hebben we ervoor gekozen om de Mediabox Next voorlopig alleen nog aan te bieden in combinatie met een pakket met TV Max en minimaal Internet Complete." Dit betekent dat klanten die voor een TV Complete-abonnement kiezen, een Mediabox XL krijgen.

Om de Mediabox XL min of meer op hetzelfde niveau als de Mediabox Next krijgen, komt Ziggo naar verwachting in de eerste helft van volgend jaar met een update voor de Mediabox XL. Deze update zit momenteel nog in een testfase. Volgens Den Heijer is die update bedoeld om klanten zoveel mogelijk de kijkervaring van de Mediabox Next te bieden. Daarbij noemt hij vooral de cloudfuncties en het eenvoudiger opnemen van programma's; die functies zouden na de update vergelijkbaar met deze functies van de Mediabox Next moeten zijn. Den Heijer kon nog geen nadere informatie geven over andere functionaliteit die wellicht ook naar de Mediabox XL wordt overgeheveld, zoals de ondersteuning van 4k en hdr. In hoeverre de functionaliteiten van de Mediabox Next zijn door te voeren bij de Mediabox XL zal moeten blijken; de twee decoders hebben afwijkende hardware.

Ook op zakelijk vlak is sprake van een wijziging. Daar wordt de Mediabox Next alleen nog aangeboden bij een zakelijk pakket met TV Complete en minimaal Internet Complete. Klanten die het zakelijke Internet Start-pakket met TV Complete afnemen, krijgen sinds maandag de Mediabox XL. Voorheen kregen zij ook de Mediabox XL. De zakelijke klanten die nu toch de Mediabox XL krijgen, kunnen volgend jaar ook de update tegemoet zien.

Ziggo begon in juni met de levering van de Mediabox Next aan nieuwe klanten. Daarvan zijn er volgens Den Heijer inmiddels zo'n 300.000 geleverd. De Mediabox Next ondersteunt onder meer hdr en een 4k-weergave bij bronmateriaal in deze resolutie, bijvoorbeeld via de standaard aanwezige apps van Netflix, Videoland en YouTube. Ook is het kastje kleiner en zuiniger dan de Mediabox XL. Tweakers schreef een review van de Mediabox Next.