Reddit scherpt regels rondom misbruik en aanstootgevende content aan

Reddit voert strengere regels in tegen online intimidatie en aanstootgevende content. Met de nieuwe regels wordt het gemakkelijk om misbruik makende berichten en subreddits aan te geven en te sluiten. Reddit heeft meteen enkele subfora gesloten.

De nieuwe regels werden vannacht van kracht. Volgens Reddit is het nodig om nieuw beleid op te stellen, omdat het bedrijf door het oude beleid te vaak niet optrad tegen aanstootgevende content. Het sociale netwerk zegt dat het voor contentmoderatie vooral afhankelijk is van gebruikers van de site, die moeten aangeven wanneer content aanstootgevend is. De nieuwe regels zouden zijn ingevoerd na feedback uit de community.

Het nieuwe beleid bevat onder andere een nieuwe definitie van het woord 'harassment'. Dat was volgens Reddit eerst altijd een systematisch en doorlopend proces waarbij mensen zich ook in hun echte leven bedreigd zouden voelen. Onder de nieuwe definitie gaat het echter ook om online intimidatie, bijvoorbeeld door iemand constant lastig te vallen, door iemand te stalken op de website of door anderen aan te zetten dat te doen. Volgens Reddit gaat het om 'handelingen waardoor een redelijk persoon ontmoedigd wordt om Reddit te gebruiken. Het bedrijf maakt het daarnaast gemakkelijker om misbruik aan te geven bij Reddit zelf. Tot voorheen kon alleen een slachtoffer zelf dat aangeven. Nu kunnen ook andere gebruikers in een community dat doen. Dat moet de drempel verlagen om misbruik aan te kaarten.

Daarnaast gaat Reddit machinelearning inzetten om te leren welke content wel of niet aanstootgevend is. Die wordt getraind op basis van menselijke input. Het is niet de bedoeling dat het geautomatiseerde systeem zelf op zoek gaat naar aanstootgevende content. Reddit heeft liever dat zulke content prioriteit krijgt bij de moderators; daarbij kan de ai helpen. Het bedrijf zegt er ook bij dat algoritmes nooit uit zichzelf gebruikers, subreddits of posts bannen of offline halen. Daar komt nog altijd een menselijke medewerker aan te pas.

Met het nieuwe beleid wil Reddit bewust minder hard gedefinieerde regels opstellen voor wat het precies onder misbruik verstaat. Veel trollen op de website zorgden er altijd voor dat ze precies binnen die regels opereerden, waardoor het moeilijk was om ertegen op te treden. De nieuwe regels gelden voor zowel individuele gebruikers als hele gemeenschappen. Om het woord bij de daad te voegen, heeft Reddit direct de controversiële subreddit /r/Braincels in de ban gedaan. Ook enkele andere, kleinere subreddits zijn geband.