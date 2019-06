Ziggo start levering Mediabox Next aan alle Complete- en Max-klanten

Ziggo is begonnen met de levering van de Mediabox Next aan alle nieuwe klanten met een Complete- en Max-alles-in-één-pakket. Tot nu toe leverde de aanbieder de 4k-settopbox op beperkte schaal uit. Bestaande klanten moeten zich eerst aanmelden om het apparaat te krijgen.

In zijn overzicht van pakketten noemt Ziggo sinds deze week de 'Mediabox Next (4K)' als settopbox die het levert bij de Interactieve TV-dienst. Het gaat daarbij om klanten die een Internet + TV Complete-, Alles-in-1 Complete-, Internet & TV Max- of Alles-in-1 Max-pakket afnemen. Daarnaast is de box beschikbaar bij een Ziggo zakelijk Internet Pro-pakket.

Met de officiële introductie van Mediabox Next stopt het bedrijf met de uitlevering van de Mediabox XL, de settop-box die het tot nu toe bij die pakketten leverde. De aanbieder blijft dat kastje voorlopig wel ondersteunen. Nieuwe klanten die zich aanmelden voor de betreffende alles-in-één-pakketten krijgen voortaan de Mediabox Next. Bestaande klanten die een van de pakketten afnemen kunnen zich aanmelden bij Ziggo om hun Mediabox XL om te ruilen. De aanbieder geeft dan de 4k-settopbox uit met de kanttekening dat het kan zijn dat voorraden tijdelijk op zijn, meldt een woordvoerder van Ziggo aan Tweakers.

De voordelen van het nieuwe kastje zijn dat deze een 4k-weergave ondersteunt bij bronmateriaal in die resolutie, onder andere via de standaard aanwezige apps van Netflix, Videoland en YouTube. De Mediabox Next is daarnaast stiller en zuiniger. De afstandsbediening ondersteunt verder besturing via spraak dankzij de aanwezige microfoon. De nieuwe settopbox is daarnaast kleiner, maar heeft ook minder aansluitingen dan de Horizon XL.

Ziggo introduceerde de Mediabox Next vorig jaar als de Horizon 4 Mediabox. Sindsdien hield het bedrijf testen met een gelimiteerde groep gebruikers en sinds maart stond de mediabox al op de site van de provider.