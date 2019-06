Square Enix toont gevechtssysteem Final Fantasy VII-remake

Square Enix toont een nieuwe video van de Final Fantasy VII-remake. In de beelden is onder andere een nieuw gevechtssysteem te zien. De game bevat alleen het 'Midgar'-gedeelte van het origineel, andere delen worden later in episodes toegevoegd.

De remake van het origineel uit 1997 bevat een een real-time combatsysteem in plaats van vechten om beurten. Er zijn wel nog elementen van een turn based systeem overgebleven. Zo is er een ATB-niveau dat langzaam stijgt naarmate de speler acties onderneemt in een gevecht, zoals blokkeren of aanvallen. Zodra die meter vol is, kan de speler de game pauzeren en een tactische modus aanzetten om speciale aanvallen en krachten te gebruiken. Er zijn ook snelkoppelingen om de tactische mode sneller te laten verlopen. Ook heeft iedere vijand een zogenaamde 'focus'-meter. Zodra deze meter vol is, leveren aanvallen van spelers meer schade op.

Omdat het een remake betreft komen bekende gezichten uit het origineel terug. Barret maakt zijn terugkeer met zijn arm dat als vuurwapen fungeert. Ook Tifa keert met een opgefrist uiterlijk terug in de remake.

De game bevat alleen het 'Midgar'-gedeelte van het origineel. De rest van de delen voegt Square Enix later in episodes toe. Er komen meerdere gelimiteerde edities van het spel. Zo verschijnt er een Deluxe-editie voor 80 euro. Deze editie bevat onder andere een artbook, een steelbook-hoes en een soundtrack op cd. Tevens komt er een First Class-versie, deze versie bevat een beeldje van het personage Cloud.

Niet alleen Final Fantasy VII krijgt een remake, maar ook Final Fantasy Crystal Chronicles krijgt een remaster. De game, die origineel op de Gamecube verscheen, krijgt een grafische update en een multiplayer-modus. Final Fantasy Crystal Chronicles komt ergens deze winter uit voor onder andere de PlayStation 4, iOS, Android en de Nintendo Switch.

Verder verschijnt er een Final Fantasy VIII-remaster. De remaster van het origineel uit 1999 komt later dit jaar uit voor de Playstation 4, Xbox One en Nintendo Switch. Ook verschijnt er een pc-versie op Steam.