Final Fantasy VII-remake is uitgesteld tot 10 april

Square Enix heeft de release van de remake van Final Fantasy VII een maand opgeschoven. De game had volgens de planning eigenlijk op 3 maart moeten verschijnen voor de PlayStation 4, maar dat wordt nu 10 april.

Yoshinori Kitase, de producent van de Final Fantasy VII-remake, laat in een verklaring weten dat zijn team er zorg voor wil dragen dat het spel overeenkomt met hun visie en dat het de kwaliteit krijgt die de fans volgens hem verdienen.

Op basis daarvan heeft Square Enix besloten de releasedatum ruim een maand op te schuiven. Kitase biedt hiervoor namens het ontwikkelteam zijn excuses aan. Hij zegt dat de paar extra weken het mogelijk maken om de laatste dingen te voltooien om zodoende de best mogelijke spelervaring te kunnen leveren.

De Japanse ontwikkelaar is al jaren bezig met de ontwikkeling van de remake van Final Fantasy VII. Het spel wordt opgeknipt in episodes, waarbij het eerste deel op 10 april beschikbaar komt. Onlangs kwam er een speelbare demo uit van de remake, waar de nodige informatie over het spel uit te halen was.