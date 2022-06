Square Enix kondigt Final Fantasy VII Rebirth en Crisis Core-remaster aan

Square Enix heeft twee nieuwe Final Fantasy VII-games aangekondigd. Final Fantasy VII Rebirth is een vervolg op de Final Fantasy VII Remake en verschijnt in de winter van 2023 voor de PS5. De tweede aangekondigde game is een remaster van de PSP-exclusive Crisis Core: Final Fantasy VII.

Final Fantasy VII Rebirth is het tweede deel van de Final Fantasy VII-remake. In 2020 verscheen Final Fantasy VII Remake, een remake van het eerste deel van het spel. Square Enix meldt dat er nog een derde deel komt, na Rebirth.

Rebirth gaat verder met het verhaal van Remake, maar de ontwikkelaar geeft nog niet veel meer details dan dat. Het spel moet in de volgende winter verschijnen, waarmee het spel rond de jaarwisseling van 2023 en 2024 zal verschijnen. In een trailer geeft het bedrijf aan dat het spel voor de PlayStation 5 zal verschijnen. Vermoedelijk gaat het om een timed exclusive, net als Final Fantasy VII Remake.

De Final Fantasy VII-remakes hebben vernieuwde graphics, nieuwe gameplay, een uitgebreid verhaal en andere wijzigingen. Zo hebben de remakes voice-acting, iets dat de PlayStation 1-game niet had. De gameplay is daarnaast in real time, in plaats van de turn-based actie van het eerste spel.

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion

Naast Rebirth, kondigde Square Enix een remaster van Crisis Core: Final Fantasy VII aan. Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion verschijnt in de winter van dit jaar voor de PlayStation 4- en 5-, Xbox Series- en Xbox One-consoles, evenals Steam en Nintendo Switch.

Dit spel is een remaster van de in 2007 verschenen PlayStation Portable-exclusive en heeft hd-graphics, gerefreshte 3d-modellen en volledige voiceacting. Hoewel Crisis Core verbonden is aan Final Fantasy VII, hoeven spelers geen Final Fantasy VII-games te hebben gespeeld om Crisis Core te kunnen begrijpen, zegt Square Enix.