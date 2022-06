Square Enix kondigt Final Fantasy VII Ever Crisis voor smartphones aan

Game-ontwikkelaar Square Enix heeft de mobiele game Final Fantasy VII Ever Crisis aangekondigd. De game voegt alle games en verhaallijnen van het Final Fantasy VII-universum samen en moet in 2022 uitkomen.

Final Fantasy VII Ever Crisis komt ergens in 2022 naar iOS en Android en brengt de verhaallijnen van de oorspronkelijke Final Fantasy VII-serie in wat de ontwikkelaar een nostalgische visuele stijl noemt. Daarnaast brengt Square Enix later dit jaar Final Fantasy VII: The First Soldier uit, een battle-royalegame voor smartphones, die zich dertig jaar voor de originele Final Fantasy VII-game afspeelt en zich richt op de groep Soldier. Dat spel speel je solo of in teams van drie en heeft rpg-elementen, vertelt regisseur Tesuya Nomura tegen Weekly Famitsu.

Final Fantasy VII Ever Crisis wordt een singleplayergame waarin spelers in hoofdstukken langs de volledige verhaallijn van de oorspronkelijke Final Fantasy VII-serie gaan, dus Final Fantasy VII, Advent Children, Before Crisis, Crisis Core en Dirge of Cerberus. De mobiele game gaat langs alle belangrijke momenten in die games en voegt daarnaast nieuwe verhaalelementen toe over de herkomst van de groep Soldier, volgens Polygon geschreven door de schrijver van de Final Fantasy VII Remake, Kazushige Nojima. In het interview met Weekly Famitsu zegt Nomura dat de game niet in een keer uitkomt, maar in maandelijkse hoofdstukken.

Eerder werd al bekend dat Final Fantasy VII Remake een upgrade krijgt voor de Playstation 5 met een extra hoofdstuk. De update is gratis voor spelers die de remake al hebben op de PS4 en is ook los te kopen. De upgrade heeft betere graphics, snellere laadtijden en een fotomodus. Ook kan er gekozen worden voor een 4K-modus en een prestatiemodus met een framerate van 60fps.